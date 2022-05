Nelsinho Piquet vence prova do Lamborghini Super Trofeo em NOLA

Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet acrescentou neste fim de semana mais uma categoria ao seu currículo de vitórias. Ele apostou em realizar um pit stop extra para trocar pneus de chuva para slicks no início da primeira corrida da rodada dupla do Lamborghini Super Trofeo no NOLA Motorsport Park, na Louisiana, o que se mostrou eficaz.

Leia também: Piquet relembra grande fase na NASCAR e celebra aniversário de 10 anos de primeira vitória

Com pista limpa e seguidas voltas com entre 10s e 15s mais rápido que os líderes, ele escalou o pelotão e chegou a abrir mais de 30s com o carro #30 da equipe ANSA na segunda metade da corrida. A três voltas do fim foi acionada uma bandeira amarela, neutralizando o pelotão para resgate de um carro atolado em área de escape, de maneira que a quadriculada veio com o safety car na pista.

Na corrida deste domingo, toda disputada em pista seca, Piquet largou em terceiro e caiu uma posição no início. O primeiro stint foi marcado por duas bandeiras amarelas, impedindo o carro #30 de abrir vantagem sobre a concorrência até a janela de pit stops.

Como ele corre sozinho no carro, seu tempo mínimo de parada é 3 segundos mais longo que o dos concorrentes, que competem com duplas. Mesmo assim, finalizada a janela de paradas mandatórias, o carro #30 aparecia em quarto novamente. A margem para o líder era de 3.5s e restavam 15 minutos até a bandeirada.

A disputa pelo segundo lugar seguiu aberta até a volta final, inclusive com turbulência pelos concorrentes às posições de pódio tendo que negociar ultrapassagens sobre retardatários na volta final. Nelsinho vinha em terceiro, mas contato entre outros carros da disputa acabaram jogando a Lambo #88 desgovernada em cima do #30 de Nelsinho, que ainda tentou uma manobra evasiva, mas acabou coletado e não recebeu a bandeirada.

Nelsinho Piquet Photo by: Divulgacao

“A decisão do pit-stop no início tinha seu componente de risco, mas se mostrou correta”, disse Nelsinho. “Os pneus de chuva se degradavam muito rápido, o time fez um bom trabalho nos pits trocando para os slicks e foi uma guiada muito técnica e prazerosa fazer meu trabalho na pista depois, ganhando tempo com o piso ainda escorregadio.

“No domingo a corrida foi muito boa também e acho que daria um pódio, mas acabei sem ter para onde ir na volta final depois que outros se tocaram e veio um carro rodando em cima do meu.

“De todo modo, foi um bom fim de semana. Digo sempre que eu amo correr e estou disponível para qualquer oportunidade. Faltava ganhar aqui no Lamborghini Super Trofeo e fico contente com a vitória do sábado, especialmente pela maneira como ela foi construída.”

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence AOS TRANCOS E BARRANCOS, Russell DÁ SHOW e Leclerc AMARGA abandono

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: