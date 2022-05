Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff disse que Mercedes reduziu pela metade a vantagem dos rivais Red Bull e Ferrari na Fórmula 1 após conquistar um pódio e a quinta colocação com George Russell e Lewis Hamilton.

Max Verstappen venceu o GP da Espanha neste domingo (22), assumindo pela primeira vez em 2022 a liderança do campeonato, Sergio Pérez foi o segundo colocado, seguido da Mercedes de Russell. Carlos Sainz e Hamilton completaram o top5.

Questionado após a corrida se o final de semana em Barcelona havia comprovado que o conceito do W13 estaria certo o tempo todo, Wolff disse que a equipe está entendendo o que precisa para trazer desempenho para o carro e acrescentou: "reduzimos pela metade a desvantagem para os primeiros colocados".

"Acho que estamos literalmente aprendendo ao executar também. Esses regulamentos nos pegaram desprevenidos de certa forma. E passo a passo estamos entendendo o que precisamos fazer para trazer o desempenho de volta ao carro", disse o dirigente.

"Vimos outro grande passo neste fim de semana, provavelmente reduzimos pela metade a desvantagem para os primeiros colocados. Mas ainda há muito caminho a percorrer para estar lá em cima na briga."

"Mas tendo dito isso, estamos em terceiro com George e isso é forte. Sua pilotagem foi inacreditável, a defesa, o posicionamento. Estou tão orgulhoso e feliz de certa forma por ver isso. Uma grande estrela ou um grande piloto em formação. E com Lewis, provavelmente tivemos o carro de corrida mais rápido hoje. Ele estava 50 segundos atrás no final. E ele alcançou todo o caminho, e isso mostra o potencial que o carro tem."

Questionado se a Mercedes ainda poderia lutar pelo título, o dirigente austríaco disse que "tem razões para acreditar" que podem chegar lá.

"O que eu quis dizer é que eu vi um carro de corrida hoje que me lembrou os carros de corrida das temporadas anteriores, onde você está mais de 30 segundos atrás de todo o pelotão, e você vem até a frente e perto do pódio. E isso é muito encorajador e mostra que demos mais um passo", disse Wolff.

"Podemos lutar por um campeonato mundial? Bem, nós apostamos que podemos. Mas só precisamos de um carro capaz de terminar em primeiro e segundo. E acho que temos razões para acreditar que podemos chegar lá, mas também temos que olhar para as probabilidades que estão contra nós."

"Mas o automobilismo é um jogo diferente. Vimos hoje que a Ferrari não marcou muitos pontos, embora devesse. Estamos absolutamente forçando para nos trazer de volta ao jogo", concluiu.

