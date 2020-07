IMSA: Derani e Nasr largam da pole na etapa de Sebring; veja grid

Na volta de Felipe Nasr às pistas após afastamento em virtude de contágio pelo novo coronavírus, o piloto brasileiro viu seu compatriota e companheiro de Cadillac, Pipo Derani, cravar a pole para a etapa de Sebring do IMSA.

Leia também: Nasr recebe liberação após Covid e estará presente na prova do IMSA em Sebring no sábado

O carro da dupla do Brasil sairá à frente do Acura guiado pelo colombiano Juan Pablo Montoya e o norte-americano Dane Cameron. Quem completa o top-3 é a dupla do holandês Renger van der Zande e do australiano Ryan Briscoe, também da Cadillac.

Na tabela do Motorsport.com abaixo, você confere o grid de largada para a corrida que será disputada neste sábado, às 18h35: