IMSA: Nasr e Derani vencem de ponta a ponta em Sebring

Felipe Nasr e Pipo Derani, que formaram dupla na etapa de Sebring do IMSA, disputada neste sábado, sobraram na pista e conquistaram a vitória da prova no comando do Cadillac da categoria DPi de ponta a ponta. Os brasileiros largaram da pole position, não foram ameaçados em nenhum momento e cruzaram a linha de chegada com uma vantagem de mais de 30 segundos sobre os segundos colocados.

A segunda posição ficou com o Cadillac da dupla formada por Ryan Briscoe e Renger van der Zande, com o também Cadillac de João Barbosa e Sébastien Bourdais na terceira posição.

Helio Castroneves, que disputou a prova ao lado do norte-americano Ricky Taylor pilotando o Acura DPi #7, largou da sexta posição e completou a corrida na sétima posição.

Na tabela do Motorsport.com abaixo, você confere o resultado da corrida: