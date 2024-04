IMSA: Pipo Derani e Jack Aitken ficam com 2º lugar em Long Beach

A IMSA realizou a etapa de Long Beach neste sábado, acompanhando o GP de Long Beach da Indy. O brasileiro Pipo Derani e o britânico Jack Aitken (Whelen Cadillac Racing) conquistaram o segundo lugar na terceira etapa no ano da categoria. Os vencedores foram Sébastien Bourdais e Renger van der Zande (Cadillac Racing). Felipe Nasr e Dane Cameron (Porsche Penske Motorsport), que lideram o campeonato, terminaram na 3ª posição.

Em Long Beach, apenas os carros das classes GTP, na qual competem os brasileiros Derani e Nast, e GTD correram. Dez carros participaram da prova.

A bordo do Cadillac número 31, Derani e Aitken repetiram o resultado das 24 Horas de Daytona deste ano. Com isso, se mantiveram na terceira posição no campeonato. O resultado, no entanto, poderia ter sido ainda melhor, já que Pipo Derani partiu da pole position – a terceira do ano – e manteve a ponta até sua entrada no pit para a troca de pilotos.

Um GT mais lento a sua frente e uma estratégia diferente do Cadillac #1, pilotado por Renger van der Zande e Sebastien Bourdais, que optou por não trocar pneus no pit, enquanto a equipe de Derani fez a troca dos dois pneus do lado esquerdo, acabaram fazendo a diferença no resultado final.

“Fiquei preso atrás de um dos GTs na última curva quando fui para os boxes. Provavelmente, foi o que nos custou a liderança quando saímos, juntamente com os pneus frios na nossa volta versus os pneus aquecidos do Cadillac #1”, comentou Derani.

“Se olharmos no geral, esse campeonato se resume a isso no final. Nosso segundo pódio, três poles até aqui, então, temos de acumular o máximo de pontos que pudermos e levar isso até o fim. Obviamente, eu gostaria de ter vencido, especialmente começando na frente”, disse o brasileiro, campeão do IMSA em 2021 e 2023.

“Estamos felizes que tenha sido uma dobradinha da Cadillac. Gostaríamos que fosse o contrário, mas fizemos o melhor que pudemos. Vamos seguir em frente”, completou Derani.

A próxima etapa do IMSA acontecerá no dia 12 de maio, em Laguna Seca.

Resultado do IMSA em Long Beach

MAX HUMILHA, Ricciardo EXPLODE contra Stroll, Aston PASSA VERGONHA apesar de Alonso e Norris é 2º: Veja abaixo o DEBATE sobre o GP da China

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max humilha, Ricciardo explode contra Stroll, Aston 'limita' Alonso e Norris é 2º na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.