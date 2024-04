F1: Toto Wolff não tem respostas para desempenho da Mercedes

Com a sexta e nona colocação no GP da China de Fórmula 1, a Mercedes ainda não encontrou a solução para seus problemas. Toto Wolff não tem respostas para os desempenhos oscilantes das Flechas de Prata. O início de temporada da Mercedes continua complicado.

Neste fim de semana, na China, apesar do segundo lugar de Lewis Hamilton na corrida de sprint, a equipe alemã não conseguiu repetir o bom desempenho na corrida prinicpal. Este ano, o melhor resultado da equipe foi o quinto lugar de George Russell na etapa de abertura, o GP do Bahrein.

"O que fizemos hoje, com o sexto e o nono lugares, não é satisfatório", disse o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff. "Mas isso é porque estamos tentando administrar nossas expectativas, sabendo que o carro é cheio de surpresas", explicou o austríaco.

"O carro estava em um bom lugar no sábado, muito melhor, e conseguimos, com exceção de Max, tirar vantagem de nossos rivais atrás de nós. Isso mostra que quando você consegue dirigir com ar limpo, na frente, o desempenho é melhor. Mas hoje, com o sexto lugar, maximizamos o potencial do carro, mas não é o suficiente, todos nós sabemos disso", disse Wolff

Após a corrida sprint, quando o parc fermé foi reaberto para a classificação, os dois pilotos da Mercedes tentaram diferentes configurações. Foi apenas um erro de Hamilton na Curva 14 que acabou com sua classificação na Q1. No domingo, ele largou em 18º no grid.

"O carro é difícil de configurar e dirigir, e é por isso que você tem essas oscilações de desempenho", disse Wolff. "Acho que a posição do carro, e a posição de Lewis hoje, certamente estava muito longe de ser a ideal. Então, o que é isso? É onde estamos. Para Miami, estamos trazendo alguns elementos novos e será interessante ver o desempenho deles no carro."

"Os sintomas são os mesmos"

Desde o último título de construtores da Mercedes em 2021, a equipe alemã tem procurado retornar ao mais alto nível para mais uma vez almejar pole positions e vitórias regularmente. Depois de um 2022 difícil devido ao problema de porpoising, ainda que com uma vitória de Russell no Brasil, a equipe terminou em segundo lugar no campeonato de construtores na última temporada.

No entanto, Toto Wolff acredita que as Flechas de Prata ainda estão onde estiveram nos últimos dois anos. A única diferença é que a McLaren e a Ferrari conseguiram chegar ao topo do grid.

"Acho que os carros sempre foram complicados nos últimos dois anos. A vantagem que tivemos foi que a McLaren não correu conosco na primeira metade da temporada, portanto não era uma concorrente. A Ferrari não foi tão rápida e deixou a bola cair algumas vezes, e é por isso que estávamos na briga pelo pódio e mais perto da Red Bull."

"Agora que essas equipes melhoraram seu desempenho, é um jogo relativo e, de repente, o que era bom o suficiente para o terceiro lugar no ano passado, agora é bom o suficiente para o sexto. É por isso que é difícil. O carro é tão complicado quanto foi no passado, é difícil para os pilotos. George, quando conversamos sobre isso, disse que foi o carro de classificação mais complicado que ele teve até agora. Então, no geral, os sintomas são os mesmos."

