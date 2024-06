IMSA: Pipo Derani não seguirá na Action Express Racing em 2025

Bicampeão do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, o brasileiro Pipo Derani não seguirá na equipe Action Express Racing na temporada 2025.

O brasileiro, de 30 anos, tem 12 vitórias, 12 poles, incluindo três nesta temporada, em 74 largadas no IMSA. Sete de suas vitórias aconteceram nas temporadas em que conquistou os títulos do IMSA (2021 e 2023) e do Campeonato Norte-americano de Endurance (2019 e 2023) correndo com um Cadillac.

Neste fim de semana, Derani e os companheiros Jack Aitken e Tom Blomqvist disputarão as 6 Horas de Watkins Glen, etapa em que o brasileiro e Aitken ficaram em segundo lugar no ano passado.

“Chegamos a um acordo mútuo de não continuarmos juntos após este ano”, comentou Derani. “Tivemos anos fantásticos juntos, com dois campeonatos no IMSA, dois campeonatos de Endurance e muitas vitórias e poles. Eu realmente aproveitei muito meu tempo com essa equipe e com a Cadillac”, continuou o brasileiro.

“Sou grato pela oportunidade que me deram, por tudo o que fizeram pela minha carreira e todos os bons momentos que vivemos juntos e que estarão para sempre na minha memória. Agora é hora de buscarmos o nosso terceiro título este ano juntos, antes de ambos seguirmos novos caminhos”, completou Derani.

Quatro vezes vencedor das 12 Horas de Sebring (2016, 2018, 2019 e 2023), Derani também venceu em sua estreia no IMSA em 2016, nas 24 Horas de Daytona.

