WEC: Augusto Farfus vence na LMGT3 com Valentino Rossi em segundo

A WEC realizou neste domingo as 6 Horas de Ímola, no clássico circuito Enzo e Dino Ferrari. Na categoria LMGT3, Augusto Farfus cruzou a linha de chegada na direção da BMW do Team WRT, que divide com Sean Gelael e Darren Leung. O brasileiro ficou 22s8 na frente dos segundos colocados e colegas de equipe Valentino Rossi, Ahmad Al Harty e Maxime Martin.

Na Hypercar, Mike Conway, Nyck de Vries e Kamui Kobayashi (Toyota) venceram com 7s081 de vantagem sobre Laurens Vanthoor, Andre Lotterer e Kevin Estre (Porsche). Ambas as equipes acertaram o timing para a troca por pneus de secos quando a Ferrari, que até então dominava a corrida, tentou, sem sucesso, manter os pneus de chuva por mais tempo.

Farfus vence 6h de Ímola na LMGT3

O resultado é a primeira vitória de Augusto Farfus no WEC. O piloto brasileiro tem um bom histórico em corridas de longa duração e já correu na categoria em outras oportunidades. Até hoje, seu melhor desempenho era um segundo lugar nas 6h de Monza de 2021.

