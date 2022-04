Carregar reprodutor de áudio

Vencedor em Laguna Seca em 2018, o paulista Pipo Derani vai em busca neste domingo de sua primeira vitória na temporada 2022 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Atual campeão da categoria, o brasileiro está animado para voltar a correr no traçado de 3,6 km e 11 curvas, entre elas, a famosa e desafiadora curva do “Saca-Rolha”.

Apesar de já ter subido ao lugar mais alto do pódio no circuito, Derani ainda não repetiu o feito com a equipe Whelen Engineering/Action Express Racing. Mas foi ao pódio nas últimas três corridas com o time no circuito, chegando em terceiro lugar em 2019, 2020 e 2021.

Nesta temporada, Derani passou a dividir o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V com o norte-americano Tristan Nunez e, após três etapas, ocupam a sexta colocação no campeonato, com um pódio nas 12 Horas de Sebring.

“Estamos animados para voltar a Laguna Seca. É uma pista fantástica e seria ótimo repetir a minha vitória de 2018”, destacou Derani.

Além da desafiadora curva do Saca-Rolha, os pilotos também têm de lidar com outros desafios do traçado, que possui mudanças de elevação, além da areia que também modifica as condições de pista, tornando-a uma das mais difíceis de se pilotar.

“É uma pista diferente, porque as condições sempre mudam muito em virtude da areia que tem do lado de fora do circuito”, comentou Derani.

“Com certeza, é uma pista bem distinta em relação às outras que já corremos este ano (Daytona, Sebring e Long Beach) e uma das que estou mais ansioso para voltar a acelerar. Espero lutarmos pelo pódio mais uma vez”, completou o brasileiro.

Os treinos em Laguna Seca terão início nesta sexta-feira (29), com uma sessão de treinos livres. No sábado (30), as atividades seguem com mais uma sessão livre e o classificatório, a partir das 17h15 (de Brasília). No domingo, a prova terá sua largada às 16h10 (de Brasília).

