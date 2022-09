Carregar reprodutor de áudio

A Cadillac anunciou nesta terça-feira (20) seus pilotos para a nova era dos protótipos do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, que terá início na temporada 2023. Atual campeão da categoria, o brasileiro Pipo Derani, de 28 anos, será um deles.

Derani dividirá seu cockpit com o britânico Alexander Sims nas nove provas do Grand Touring Prototype (GTP), que marca o início desta nova fase do IMSA. Eles guiarão o novo Cadillac V-LMDh, que será preparado pela equipe Action Express Racing.

Codesenvolvido pela Cadillac Design, Cadillac Racing e a fabricante de chassis Dallara, o Cadillac V-LMDh apresenta um novo motor Cadillac 5,5 litros DOHC V-8, desenvolvido pela GM Performance e Racing, com sede em Pontiac, Michigan, que é emparelhado ao sistema de recuperação de energia de especificação LMDh para ser o primeiro protótipo híbrido da Cadillac.

Derani e Sims já participaram recentemente de testes com o novo carro em Road Atlanta e Watkins Glen.

“Como piloto, é uma oportunidade fantástica fazer parte de um programa que representa o futuro das corridas de endurance. Integrar a Cadillac, como um piloto de fábrica, é um sonho que se torna realidade”, celebrou Derani, um dos maiores nomes da categoria, com três vitórias nas 12 horas de Sebring e uma nas 24 Horas de Daytona.

O brasileiro também soma 11 vitórias no IMSA, sendo seis a bordo do Cadillac DPi-V.R, desde que passou a integrar a equipe Action Express. “Estou na Action Express desde 2019 e desenvolvemos uma grande parceria. Nos conhecemos muito bem, trabalhamos bem juntos e temos todo o entendimento do que cada um precisa para ter sucesso. É um grande prazer seguir na equipe e um prazer enorme representar a marca Cadillac, que meu deu a maioria das minhas vitórias na categoria e o título da era DPi”, lembrou o brasileiro.

“Dar este grande passo e representar a marca agora como um piloto de fábrica, a partir de 2023, é maravilhoso e nossa história seguirá crescendo. Espero que possamos continuar conquistando grandes resultados para manter a Cadillac no degrau mais alto”, continuou Derani, que falou também sobre o novo companheiro, que já foi seu rival nos tempos de Fórmula 3 na Europa.

Sims já correu algumas temporadas do IMSA nas categorias GT, além da Fórmula E e FIA WEC. “O Alexander tem muita experiência com carros elétricos e híbridos, o que irá somar muito à equipe. Não teremos o luxo de desenvolver o novo carro, passando por um tempo de adaptação. Temos de fazer isso correndo e o Alexander vai nos permitir fazer exatamente isso”, completou o brasileiro.

A Cadillac só anunciará no futuro os demais pilotos que estarão nas corridas longas do IMSA, que começarão com as 24 Horas de Daytona, entre 28 e 29 de janeiro de 2023.

A montadora também irá competir na classe Hipercarros no FIA WEC (Mundial de Endurance da FIA) em 2023, como a única fabricante dos EUA. Os pilotos que disputarão as sete etapas, incluindo as 24 Horas de Le Mans, serão anunciados mais para a frente. A temporada começará no dia 17 de março com as 1000 Milhas de Sebring.

No FIA WEC, Derani já disputou corridas com os Hipercarros em 2021 e 22. Já correu sete vezes as 24 Horas de Le Mans, tendo sido vice-campeão em 2017 na LMGTE Pro. Também participou de provas da categoria em 2015 e 2016. Venceu em Spa pela LMP2 em 2015 e, em Silverstone, em 2017, pela LMGTE Pro.

Derani se despede do seu Cadillac DPi-V.R no dia 1º de outubro, quando acontece a última etapa do IMSA deste ano, com a disputa das 10 Horas de Petit Le Mans. O brasileiro está atualmente na quinta posição, com quatro pódios em 2022.

