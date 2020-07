Nasr pode voltar a correr no próximo fim de semana após Covid-19

Felipe Nasr pode retornar às pistas já neste fim de semana, após ter que se afastar por ter testado positivo para a Covid-19 há duas semanas, o que o fez perder o reinício do IMSA no misto de Daytona. Na ocasião, o ex-piloto da Indy, Gabby Chaves, entrou em seu lugar.

O brasileiro aguarda os protocolos para ter o OK da categoria para correr em Sebring neste fim de semana, quando será realizada prova de 2 horas e 40 minutos.

Caso volte, Nasr voltará a fazer dupla com outro brasileiro, Pipo Derani, que já venceu três vezes na mítica pista da Flórida, mas no evento de 12 horas.

“Sebring é uma pista que eu amo de verdade e já tive muito sucesso no passado, com três vitórias nas 12 Horas de Sebring nos últimos quatro anos, o que sem dúvida é muito especial”, disse Pipo.

“Desta vez, será um desafio diferente, lembrando que esta é uma pista difícil para o piloto e para o carro. A estratégia será muito importante, com certeza, nesta prova mais curta”, destacou.

“Mas estamos prontos e eu gosto destas pistas que exigem muito fisicamente e vamos nos inspirar na vitória inesquecível que tivemos lá no ano passado com a Whelen Engineering e toda equipe Action Express”, completou o brasileiro.

As atividades em Sebring terão início com treinos livres na sexta-feira. No sábado, haverá mais uma sessão livre e o classificatório, a partir das 15h45, horário de Brasília. A prova terá largada às 18h35, com transmissão ao vivo pelo Fox Sports.

