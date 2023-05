Chegou a hora! Nesta terça-feira (16) começam as atividades da edição 2023 das 500 Milhas de Indianápolis. Em sua 107ª edição, a principal etapa do calendário da Indy e uma das corridas da Tríplice Coroa do Automobilismo segue atraindo a atenção do mundo do esporte a motor mundial.

As 500 Milhas propriamente ditas estão marcadas apenas para o dia 28 de maio, mas as atividades começam quase duas semanas antes, com as sessões de treinos livres, antecedendo a classificação entre 20 e 21 de maio.

As atividades começam nesta terça a partir das 10h com um treino livre dedicado aos novatos e a quem está retornando ao evento, seguido de uma sessão geral, a partir das 16h. (Todos os horários mencionados nesta nota são de Brasília). Quarta, quinta e sexta contam com mais TLs gerais, sempre às 13h.

No sábado, as atividades começam com um rápido treino livre, enquanto a primeira etapa da classificação, que define as posições entre 13º e 30º do grid de largada, começa ao 12h.

No domingo, são mais três sessões, todas dedicadas à classificação: uma para a definição do 7º ao 12º lugar, o bump day, que define qual dos 34 carros não disputa as 500 Milhas (o grid é limitado a 33 vagas), e a briga do top 6 pela pole position. Após a classificação, são realizados mais dois treinos livres, na segunda e na sexta-feira que antecedem a corrida.

A categoria confirmou 34 inscrições para a prova deste ano, o que significa que o Bump Day está de volta pela primeira vez desde 2021. Destes, um ficará de fora das 500 Milhas 2023, com o resultado sendo definido no domingo (21).

A lista conta com um alto número de pilotos estrangeiros: 21 contra apenas 13 americanos. Destes nove já venceram as 500 Milhas: Helinho Castroneves, Tony Kanaan, Scott Dixon, Marcus Ericsson, Ryan Hunter-Reay, Simon Pagenaud, Will Power, Alexander Rossi e Takuma Sato.

Castroneves pode fazer história caso vença as 500 Milhas este ano, o que o tornaria o maior vencedor da história da prova, com 5 triunfos.

Confira a lista de pilotos inscritos para as 500 Milhas de Indianápolis 2023:

Nº Piloto Equipe Motor 2 Team Penske Chevrolet 3 Team Penske Chevrolet 5 Arrow McLaren Chevrolet 6 Arrow McLaren Chevrolet 06 V Meyer Shank Racing Honda 7 V Arrow McLaren Chevrolet 8 V Chip Ganassi Racing Honda 9 V Chip Ganassi Racing Honda 10 Chip Ganassi Racing Honda 11 V Chip Ganassi Racing Honda 12 V Team Penske Chevrolet 14 A. J. Foyt Enterprises Chevrolet 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 18 Dale Coyne Racing with HMD Motorsports Honda 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet 23 V Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 24 Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports Chevrolet 26 Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda 27 Andretti Autosport Honda 28 Andretti Autosport Honda 29 Andretti Steinbrenner Autosport Honda 30 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 33 Ed Carpenter Racing Chevrolet 44 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 50 R Abel Motorsports Chevrolet 51 R Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing Honda 55 R A. J. Foyt Enterprises Chevrolet 60 V Meyer Shank Racing Honda 66 V Arrow McLaren Chevrolet 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet 78 R Juncos Hollinger Racing Chevrolet 98 Andretti Herta Autosport with Marco Andretti & Curb-Agajanian Honda

V = Vencedor das 500 Milhas

R = Rookie

No Brasil, o público poderá acompanhar a ação das 500 Milhas de Indianápolis na ESPN, na TV Cultura e no Star+. Os dois canais devem transmitir a ação da classificação e a corrida, enquanto o serviço de streaming anunciou a transmissão de todas as sessões.

Confira a programação completa das 500 Milhas de Indianápolis 2023:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Terça-feira (16/05) 10h Star+ Treino Livre 2 Terça-feira (16/05) 14h Star+ Treino Livre 3 Terça-feira (16/05) 16h Star+ Treino Livre 4 Quarta-feira (17/05) 13h Star+ Treino Livre 5 Quinta-feira (18/05) 13h Star+ Treino Livre 6 Sexta-feira (19/05) 13h Star+ Treino Livre 7 Sábado (20/05) 09h30 Star+ Classificação (P13 a P30 + Definições) Sábado (20/05) 13h Treino Livre 8 Domingo (21/05) 12h30 Star+ Classificação (Top 12) Domingo (21/05) 15h ESPN, TV Cultura e Star+ Classificação (Bump) Domingo (21/05) 17h ESPN, TV Cultura e Star+ Classificação (Pole) Domingo (21/05) 18h ESPN, TV Cultura e Star+ Treino Livre 9 Segunda-feira (22/05) 12h Star+ Treino Livre 10 (Carb Day) Sexta-feira (26/05) 15h30 Star+ 500 Milhas de Indianápolis Domingo (28/05) 13h30 ESPN, TV Cultura e Star+

Binotto na Alpine? Ex-Renault, Rico Penteado comenta possibilidade e critica CEO da equipe

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: F1 chata? Culpa é da Red Bull ou dos carros atuais?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: