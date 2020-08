A Honda e a Andretti Autosport estão com tudo para a 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Equipe e fabricante japonesa vem dominando os treinos para a tradicional prova do dia 23 de agosto e neste sábado mostrou isso amplamente no primeiro dia da classificação.

Mais uma vez, Marco Andretti foi o mais veloz, cravando a média de 231.351 mph, cerca de 370.16 km/h, nas quatro voltas necessárias. Atrás dele, a Andretti enfileirou seus outros três carros, com Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi e James Hinchcliffe.

Scott Dixon, da Chip Ganassi, veio na sequência, à frente do único representante Chevrolet nas primeiras posições, Rinus Veekay, em sexto. Além deles, Alex Palou, Graham Rahal e Takuma Sato se garantiram para o Fast Nine neste domingo, na decisão das três primeiras filas.

O melhor brasileiro do grid será Tony Kanaan, em 23º lugar. Helio Castroneves sairá da 28ª posição.

Fernando Alonso será apenas o 26º. O espanhol não mostrou o potencial que já teve nos treinamentos antes de seu acidente na quinta-feira.

Neste domingo acontecerá um treino livre de meia hora, ao meio-dia, com o Fast Nine a partir das 14h15, horário de Brasília, quando saberemos as primeiras três filas.

Resultados

1. (98) Marco Andretti, Dallara-Honda, 2:35.6078 (231.351 mph)

2. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 2:35.6217 (231.330)

3. (27) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 2:35.6638 (231.268)

4. (29) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 2:35.7126 (231.195)

5. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 2:35.7396 (231.155)

6. (21) Rinus VeeKay, Dallara-Chevy, 2:35.7674 (231.114)

7. (55) Alex Palou, Dallara-Honda, 2:35.8213 (231.034)

8. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 2:35.9641 (230.822)

9. (30) Takuma Sato, Dallara-Honda, 2:35.9844 (230.792)

10. (88) Colton Herta, Dallara-Honda, 2:35.9962 (230.775)

11. (8) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 2:36.1374 (230.566)

12. (45) Spencer Pigot, Dallara-Honda, 2:36.1557 (230.539)

13. (1) Josef Newgarden, Dallara-Chevy, 2:36.3203 (230.296)

14. (10) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 2:36.3491 (230.254)

15. (5) Pato O'Ward, Dallara-Chevy, 2:36.3769 (230.213)

16. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 2:36.3781 (230.211)

17. (26) Zach Veach, Dallara-Honda, 2:36.5484 (229.961)

18. (47) Conor Daly, Dallara-Chevy, 2:36.5525 (229.955)

19. (18) Santino Ferrucci, Dallara-Honda, 2:36.5736 (229.924)

20. (60) Jack Harvey, Dallara-Honda, 2:36.6161 (229.861)

21. (7) Oliver Askew, Dallara-Chevy, 2:36.6852 (229.760)

22. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 2:36.7252 (229.701)

23. (14) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 2:37.0993 (229.154)

24. (41) Dalton Kellett, Dallara-Chevy, 2:37.2880 (228.880)

25. (22) Simon Pagenaud, Dallara-Chevy, 2:37.3180 (228.836)

26. (66) Fernando Alonso, Dallara-Chevy, 2:37.3646 (228.768)

27. (51) James Davison, Dallara-Honda, 2:37.3789 (228.747)

28. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 2:37.6368 (228.373)

29. (4) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 2:38.0625 (227.758)

30. (59) Max Chilton, Dallara-Chevy, 2:38.3789 (227.303)

31. (24) Sage Karam, Dallara-Chevy, 2:38.5210 (227.099)

32. (67) JR Hildebrand, Dallara-Chevy, 2:39.0518 (226.341)

33. (81) Ben Hanley, Dallara-Chevy, 2:41.4948 (222.917)

