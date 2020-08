Marco Andretti conquistou a pole para a 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis neste domingo, após lutar contra os ventos fortes e fazer a média de 231.068 mph nas quatro voltas regulares.

É a primeira vez que um Andretti sai na pole da Indy 500 desde seu avô, Mario, que conseguiu o feito em 1987.

Marco teve que superar a marca de Scott Dixon, que havia feito a média de 231.051. A primeira fila da prova da semana que vem será fechada com outro Honda, o de Takuma Sato.

O novato Rinus Veekay era o único representante da Chevrolet e conseguiu a quarta melhor marca, abrindo a segunda fila. Ele terá ao seu lado Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe, companheiros de equipe do pole.

A terceira fila será composta por Alex Palou, Graham Rahal e Alexander Rossi.

Neste sábado, o restante do grid da Indy 500 havia sido formado, com os brasileiros não conseguindo boas posições. O melhor deles será Tony Kanaan em 23º, com Helio Castroneves em 28º. Fernando Alonso, uma das atrações principais da prova, será o 26º.

P Piloto Equipe Motor Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Média 1. Marco Andretti Andretti Autosport Honda 231.826 231.146 230.771 230.532 231.068 2. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 231.768 231.163 230.941 230.337 231.051 3. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 230.805 230.916 230.659 230.520 230.725 4. Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 231.560 230.937 230.449 229.879 230.704 5. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 231.267 230.637 230.351 230.340 230.648 6. James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 230.395 230.050 229.527 229.509 229.870 7. Alex Palou Dale Coyne Racing w/ Team Goh Honda 231.901 230.364 228.083 228.398 229.676 8. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 230.389 230.126 229.746 227.284 229.380 9. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 230.708 229.911 228.593 227.748 229.234

