Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis e piloto da Dale Coyne na IndyCar, o japonês Takuma Sato voltou a liderar um treino para a edição de 2022 da Indy 500. É a segunda liderança do ex-Fórmula 1 em três sessões práticas em Indiana, já que ontem a atividade foi suspensa por causa da chuva.

Impulsionado pelo motor Honda, Sato fez volta com velocidade média de 226.519 milhas ao longo de 39s5572 no oval de 2.5 milhas. O segundo colocado foi o multicampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi-Honda que fez seu giro na casa de 227.335 milhas.

Quem também chamou a atenção foi Romain Grosjean, da Andretti-Honda. O francês ex-F1 passou perto do muro em várias oportunidades, mas não se intimidou e terminou o dia com a 23º colocação.

Outro destaque foi Jimmie Johnson, norte-americano da Chip Ganassi. O astro da NASCAR terminou em quinto e foi quem mais completou voltas, registrando 153 giros no Indianapolis Motor Speedway (IMS).

Entre os brasileiros, o mais bem colocado foi Hélio Castroneves. Tetracampeão da icônica prova norte-americana, o piloto da Meyer Shank-Honda foi 22º, enquanto Tony Kanaan, campeão da IndyCar em 2004 e vencedor da Indy 500 em 2013, foi o 29º com a Chip Ganassi. Veja a tabela:

Pos # Piloto Tempo Diferença Gap Voltas Velocidade Motor Equipe 1 51 Takuma Sato 39.5572 39.5572 0.000 117 227.519 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 2 9 Scott Dixon 39.5891 0.0319 0.0319 116 227.335 Honda Chip Ganassi Racing 3 18 David Malukas 39.6705 0.1133 0.0814 126 226.869 Honda Dale Coyne Racing with HMD 4 11 JR Hildebrand 39.6745 0.1173 0.0040 107 226.846 Chevy AJ Foyt Enterprises 5 48 Jimmie Johnson 39.7510 0.1938 0.0765 153 226.409 Honda Chip Ganassi Racing 6 5 Pato O'Ward 39.8146 0.2574 0.0636 98 226.048 Chevy Arrow McLaren SP 7 8 Marcus Ericsson 39.8342 0.2770 0.0196 128 225.937 Honda Chip Ganassi Racing 8 7 Felix Rosenqvist 39.8604 0.3032 0.0262 102 225.788 Chevy Arrow McLaren SP 9 60 Simon Pagenaud 39.8926 0.3354 0.0322 104 225.606 Honda Meyer Shank Racing 10 33 Ed Carpenter 39.9125 0.3553 0.0199 78 225.493 Chevy Ed Carpenter Racing 11 4 Dalton Kellett 39.9189 0.3617 0.0064 137 225.457 Chevy AJ Foyt Enterprises 12 21 Rinus VeeKay 39.9542 0.3970 0.0353 92 225.258 Chevy Ed Carpenter Racing 13 30 Christian Lundgaard 39.9559 0.3987 0.0017 93 225.248 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 14 45 Jack Harvey 39.9863 0.4291 0.0304 87 225.077 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 15 98 Marco Andretti 40.0061 0.4489 0.0198 92 224.966 Honda Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb 16 26 Colton Herta 40.0128 0.4556 0.0067 128 224.928 Honda Andretti Autosport 17 3 Scott McLaughlin 40.0396 0.4824 0.0268 51 224.777 Chevy Team Penske 18 20 Conor Daly 40.0400 0.4828 0.0004 84 224.775 Chevy Ed Carpenter Racing 19 14 Kyle Kirkwood 40.0428 0.4856 0.0028 102 224.760 Chevy AJ Foyt Enterprises 20 10 Alex Palou 40.0810 0.5238 0.0382 122 224.545 Honda Chip Ganassi Racing 21 12 Will Power 40.1204 0.5632 0.0394 52 224.325 Chevy Team Penske 22 06 Helio Castroneves 40.1250 0.5678 0.0046 94 224.299 Honda Meyer Shank Racing 23 28 Romain Grosjean 40.1352 0.5780 0.0102 117 224.242 Honda Andretti Autosport 24 77 Callum Ilott 40.1742 0.6170 0.0390 72 224.024 Chevy Juncos Hollinger Racing 25 6 Juan Pablo Montoya 40.1754 0.6182 0.0012 67 224.018 Chevy Arrow McLaren SP 26 23 Santino Ferrucci 40.1932 0.6360 0.0178 57 223.918 Chevy Dreyer & Reinbold 27 15 Graham Rahal 40.2140 0.6568 0.0208 75 223.803 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 28 27 Alexander Rossi 40.2403 0.6831 0.0263 50 223.656 Honda Andretti Autosport 29 1 Tony Kanaan 40.2503 0.6931 0.0100 105 223.601 Honda Chip Ganassi Racing 30 24 Sage Karam 40.2584 0.7012 0.0081 31 223.556 Chevy Dreyer & Reinbold 31 2 Josef Newgarden 40.2754 0.7182 0.0170 57 223.461 Chevy Team Penske 32 29 Devlin DeFrancesco 40.3239 0.7667 0.0485 110 223.193 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 33 25 Stefan Wilson 40.5254 0.9682 0.2015 110 222.083 Chevy DragonSpeed/Cusick Motorsports

