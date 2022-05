Carregar reprodutor de áudio

Com a possibilidade de chuva à tarde para o primeiro dia do treino de classificação para as 500 Milhas de Indianápolis, a categoria mudou o início do processo para definir o grid de largada da corrida que será realizada no dia 29 de maio.

O primeiro dia de qualificação começará com um treino de 90 minutos, das 9h30 às 11h para todos os carros. A classificação em si começará às 12h, uma hora antes do planejado, na qual cada carro tem uma tentativa garantida. De acordo com a tradição, a ordem das tentativas será determinada na sexta-feira à noite por sorteio.

Domingo, o segundo dia de classificação, vai determinar a ordem das quatro primeiras filas. Estes 12 carros terão um treino de 90 minutos das 13h30 às 15h. Então, às 16h, a classificação começará na ordem inversa dos tempos de sábado, com todos recebendo uma tentativa garantida de quatro voltas. Os seis primeiros avançarão para o Fast Six.

