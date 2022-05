Carregar reprodutor de áudio

Takuma Sato foi o principal nome do primeiro dia de treinos livres, visando as 500 Milhas de Indianápolis. O piloto que este ano compete na Dale Coyne Racing cravou 39s3118, com uma média de velocidade de 228.939 mph.

Líder da manhã, Scott Dixon fez a volta no oval em 39s5139, pouco mais de dois décimos mais lento que Sato. Jimmie Johnson, Marcus Ericsson e Rinus Veekay completaram o top 5.

O melhor brasileiro da sessão foi Tony Kanaan, em nono, com a melhor volta em 39s7716. Helio Castroneves foi o 18º, com 40s012.

Nesta quarta-feira os carros voltam à pista para o terceiro treino, às 13h, horário de Brasília.

Resultado