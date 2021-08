Alex Albon, ex-piloto da Red Bull, atual reserva da equipe, foi passar um final de semana em Indianapolis para acompanhar a GP de Indianapolis, realizado no circuito misto do tradicional Speedway onde acontece a Indy 500. Albon acompanhou o veterano da Fórmula 1 Romain Grosjean no paddock antes do francês partir para os treinos.

O tailandês aproveitou a visita para conhecer e sentar no carro número 52 da Dale Coyne Racing. Ele ainda conversou com os donos da equipe, Dale Coyne e Rick Ware.

"Eu queria ver o que tem aqui", disse Albon para os repórteres da IndyCar. "Meu objetivo é estar na Fórmula 1, mas nunca tem 100% nisso, então você tem que ter outros planos, ver o que há fora da F1. Eu sempre tive interesse na Indy. E está tendo um crescimento, especialmente com espectadores e tudo crescendo", concluiu. De fato, o lançamento da série "Drive to Survive" aumentou o interesse das pessoas por corridas no mundo.

Vendo um aeroscreen pela primeira vez, Albon elogiou a visibilidade de dentro do cockpit. Mesmo sendo desenvolvido pela Red Bull, o piloto nunca teve a chance de testá-lo.

Albon disse ainda que está em contato com os times. "Eu estou vendo alguns times por agora. Quero conversar com eles e ver o que tem por aí e então decidir o que eu irei fazer. Óbvio que se a oportunidade aparecer, ou vamos dizer, falte uma na F1 e tenha uma oportunidade aqui com um bom time, e eu veja algo que eu goste, é claro que as chances [de entrar na Indy em 2022] aumentariam", concluiu Albon.

O tailandês também está correndo na DTM em 2021. Ele está em quinto lugar na temporada com 54 pontos e conquistou dois pódios.

