Indy: Grosjean corre em Gateway e Fittipaldi 'encerra' 2021; veja

Piloto da Dale Coyne Racing na temporada 2021 da IndyCar, o francês Romain Grosjean optou por correr a etapa de Gateway, a última do ano em circuito oval, e, assim, Pietro Fittipaldi encerra antecipadamente sua participação no campeonato deste ano.

O brasileiro substituía seu ex-companheiro de Haas F1 nos ovais da Indy em 2021, já que Grosjean não sentia segurança para disputar tais etapas, mas o francês mudou de ideia para Gateway, de modo que o neto de Emerson Fittipaldi não correrá mais pela Dale Coyne no ano.

“Na próxima semana, eu sou um novato, um novato de verdade. Fui nomeado novato o ano todo, mas não me sinto como um. Na próxima semana, eu sou um. Eu só quero ir em frente gradualmente, melhorar a mim mesmo e aprender”, disse Grosjean.

“É tão diferente de cada tipo de corrida que já fiz antes. É estranho. O carro 'se dirige sozinho'. As pessoas estão dizendo que vai ficar tudo bem, e você fica tipo, ‘do que eles estão falando, eu dirijo meu carro!’. Nas formas ovais, acho que o carro faz o trabalho, você controla a velocidade e é uma sensação um pouco estranha. Acho que vai ser uma grande experiência", afirmou o francês, que chegou em segundo na última etapa, no misto de Indianápolis.

Sem correr em Gateway, Fittipaldi encerra fecha a temporada 2021 da IndyCar com 34 pontos em três corridas. Seu melhor resultado foi o 15º lugar no primeiro GP do Texas. A etapa deste fim de semana acontece neste sábado, com largada prevista para às 21h40 de Brasília.

F1: Saiba detalhes da REUNIÃO SECRETA que poderia sacramentar SENNA na FERRARI dias antes de morrer

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: