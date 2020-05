Indy confirma corrida final da temporada 2020 em St. Petersburg

A Indy anunciou nesta quarta-feira (13) que a temporada 2020 será fechada com a etapa de St. Petersburg, no dia 25 de outubro. Originalmente, o local abriria o campeonato deste ano, caso a pandemia do novo coronavírus não fizesse boa parte do esporte a motor suspender seus eventos.

Este será o 16º ano consecutivo em que um evento da Indy ocorrerá nas ruas da cidade da Flórida.

"As ruas de St. Petersburg farão um final adequado e cheio de ação em um local e cidade que toda a nossa comunidade Indy preza", disse o presidente e CEO da Penske Entertainment Corp., Mark Miles. "Estendemos nosso agradecimento e gratidão ao prefeito Kriseman, Green Savoree e Firestone por trabalharem conosco para encontrar uma nova data para o evento.”

Esta será a primeira vez que o GP de St. Petersburg servirá como final de campeonato, já que o evento tradicionalmente começa a temporada.

Os ingressos comprados para a corrida de março serão válidos nos dias correspondentes ao evento adiado. Os compradores receberão instruções por e-mail.

O restante do calendário atualizado da Indy para 2020 permanece. A temporada começa no sábado à noite, no dia 6 de junho, no Texas Motor Speedway. As 500 Milhas de Indianápolis deverá ocorrer no dia 23 de agosto.

