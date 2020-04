Com os impactos do Covid-19 no território americano, a Indy precisou fazer uma revisão de seu calendário, com três etapas canceladas e uma adiada, a de St. Petersburg, que deveria abrir a temporada 2020, no último dia 15. A categoria e os organizadores da prova estão em conversa e existe a possibilidade do GP de St. Petersburg fechar o ano.

Caso isso seja possível, e se o calendário revisado possa seguir sem problemas, a Indy perderia apenas três etapas em 2020 pela pandemia do coronavírus: o GP do Alabama, em Barber Motorsports Park, Long Beach e Circuito das Américas.

Green Savoree, organizador da prova, comentou: "A mudança de data faz parte dos esforços da Indy de realizar o maior número possível de corridas para o campeonato de 2020 e há a expectativa de que a prova seja a etapa final da temporada".

"A nova data ainda está sujeita às mudanças das condições nacionais, estaduais e locais para a realização de eventos de grande porte. A saúde e segurança de todos associados com esse evento continuará sendo a prioridade do Grande Prêmio de St. Petersburg".

"Ingressos comprados anteriormente para a prova ainda serão válidos e honrados na data remarcada, ainda a ser determinada".

Com o adiamento das 500 Milhas e do GP de Indianápolis, a Indy foi forçada a mexer em outras datas do calendário, com Mid-Ohio sendo adiantada em uma semana e Portland adiado em uma.

Veja o calendário revisado da Indy para 2020

Sábado, 30 de Maio - Detroit (Corrida 1)

Domingo, 31 de Maio - Detroit (Corrida 2)

Sábado, 06 de Junho - Texas Motor Speedway

Domingo, 21 de Junho - Road America

Sábado, 27 de Junho - Richmond Raceway

Sábado, 04 de Julho - GP de Indianápolis

Domingo, 12 de Julho - Toronto

Sábado, 18 de Julho - Iowa Speedway

Domingo, 09 de Agosto - Mid-Ohio

Domingo, 23 de Agosto - 500 Milhas de Indianápolis

Domingo, 30 de Agosto - Gateway

Domingo, 13 de Setembro - Portland International Raceway

Domingo, 20 de Setembro - Sunday, Sept. 20 - Laguna Seca

Sem Data - St. Petersburg

Relembre os campeões da Indy entre 2010 e 2019

Galeria Lista 2010: Dario Franchitti, Chip Ganassi 1 / 10 Foto de: IndyCar Series 2011: Dario Franchitti, Chip Ganassi 2 / 10 Foto de: IndyCar Series 2012: Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport 3 / 10 Foto de: Eric Gilbert 2013: Scott Dixon, Chip Ganassi 4 / 10 Foto de: Covy Moore 2014: Will Power, Penske 5 / 10 Foto de: Chris Jones 2015: Scott Dixon, Chip Ganassi 6 / 10 Foto de: IndyCar Series 2016: Simon Pagenaud, Penske 7 / 10 Foto de: James Holland 2017: Josef Newgarden, Penske 8 / 10 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 2018: Scott Dixon, Chip Ganassi 9 / 10 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images 2019: Josef Newgarden, Penske 10 / 10 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images

