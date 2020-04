O coronavírus vem modificando as principais corridas do mundo. Após o cancelamento do GP de Mônaco da F1 e adiamento das 24 Horas de Le Mans, chegou a vez das 500 Milhas de Indianápolis.

A maior corrida da Indy passou de 24 de maio para 23 de agosto. O GP de Indianápolis, normalmente realizado três semanas antes no traçado misto do Indianapolis Motor Speedway (IMS), também foi postergado, para o fim de semana de 4 de julho, em evento conjunto com a NASCAR, antes da corrida da Xfinity Series, que também será no misto. Os horários de ambas as provas serão revelados nos próximos dias.

Esta será a primeira vez em 111 anos de existência que as 500 Milhas não será realizada no último final de semana de maio, quando é celebrado o Memorial Day nos Estados Unidos, que homenageia soldados americanos mortos em combate. O evento foi cancelado apenas durantes as duas primeiras Guerras Mundiais.

"O mês de maio no Indianapolis Motor Speedway é minha época favorita do ano e, como nossos fãs, estou decepcionado por termos tido que remarcar a Indy 500", disse Roger Penske, proprietário da Indy e do IMS. "No entanto, a saúde e a segurança de nossos participantes e espectadores são nossa principal prioridade, e acreditamos que adiar o evento é uma decisão responsável com as condições e restrições que estamos enfrentando. Continuaremos a focar em maneiras de melhorar a experiência dos fãs nos próximos meses, e estou confiante de que daremos as boas-vindas a eles com instalações transformadas e um espetáculo global quando realizarmos a maior corrida do mundo."

"O fim de semana do Memorial Day sempre proporcionou aos fãs uma oportunidade de homenagear os homens e mulheres que lutaram e se sacrificaram pela liberdade de nossa nação", disse o presidente e CEO da Penske Entertainment Corp., Mark Miles. "Em agosto, também teremos uma oportunidade única e poderosa de honrar as contribuições e heroísmo dos médicos, enfermeiros, socorristas e membros da Guarda Nacional que atuam na linha de frente da luta contra o Covid-19. Somos gratos por a paciência de nossos fãs enquanto navegamos nessa situação."

Como resultado das mudanças, as corridas da Indy agendadas para 16 e 22 de agosto foram remarcadas. A etapa de Mid-Ohio está programada agora para 9 de agosto e a de Gateway está agendada para 30 de agosto.

