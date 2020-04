Indy está otimista com início da temporada em maio, em Detroit

Nos últimos dias, o número de casos do Covid-19 aumentariam exponencialmente nos Estados Unidos, tornando o país com o maior número de infectados no planeta. Com isso, todas as atividades do esporte a motor no país estão paralisadas, incluindo a Indy, que ontem confirmou o adiamento das 500 Milhas e do GP de Indianápolis.

Atualmente, a etapa dupla nas ruas de Detroit está marcada para ser a primeira prova de 2020, em 30 e 31 de maio. E, apesar do crescimento do número de casos do coronavírus no país, o CEO da Penske Entertainment e da Indy, Mark Miles, afirmou que, com oito semanas até o evento, ele continua "otimista" que a corrida será realizada.

Ele disse: "Estamos falando com todos os promotores regularmente e, em Detroit, eles estão otimistas... nós estamos otimistas. Se, no final das contas não acontecer, já estamos considerando outras datas que podem funcionar".

"Vamos fazer todo o possível, eles também, para manter a data, que, com sorte, será no final de maio".

Ontem a Indy anunciou o adiamento das 500 Milhas de Indianápolis para 23 de agosto, a primeira vez em mais de 100 anos de história, além de outras quatro mudanças de datas - das corridas no circuito misto de Indianápolis, Mid-Ohio, Gateway e Portland - além de um possível retorno de St. Petersburg ao calendário de 2020 após o cancelamento no início do mês.

A pista de St. Pete é tradicionalmente a etapa inaugural da Indy, mas foi cancelada logo após os treinos livres das categorias de apoio. Porém, foi divulgado que a edição de 2020 pode ter sido apenas adiada, já que surgiu a possibilidade de St. Pete sediar o final da temporada.

Quando perguntado sobre a possibilidade, Miles respondeu: "Nós mantivemos contato constante com o organizador e o prefeito. Falei com o prefeito de St. Petersburg [Rick Kriseman] pelo menos duas vezes nesses últimos dias. O que eu posso dizer é que ele é um fã da Indy. Ele acredita no valor da corrida em St. Pete à sua comunidade".

"Eles simplesmente não desistem... acho que eles vão tentar manter algumas arquibancadas, não refazer tudo, como eu achei que eles fariam. Acho que a chave foi sua persistência e o apreço pelo que a prova traz a eles".

"É um grande evento para nós, estarmos no sul da Flórida para começar a temporada todos os anos. É algo que gostamos muito e que já temos por muitos anos. Nesse caso, vamos levar para o fim do ano. E voltaremos já em março de 2021. Acho que isso é especial. Eles concordam com isso em termos de datas".

"Obviamente, o que estamos dizendo aqui é que esperamos correr em Laguna Seca em setembro. Aí temos que voltar para a Costa Oeste. Acho que a data ideal para St. Pete seria o início de outubro ou talvez um pouco mais tarde no mês";

Caso St. Pete seja recolocada no calendário, isso significaria que apenas três das 17 etapas originais de 2020 não seriam realizadas - Barber Motorsports Park, Long Beach e Circuito das Américas. Para compensar as provas perdidas e resolver problemas com os patrocinadores as equipes, Miles falou para o Motorsport.com que considera a ideia de rodadas duplas.

"Achamos que é uma opção viável", disse. "Provavelmente faremos isso se as provas de maio [Detroit] não puderem ser realizadas".

Veja o calendário revisado da Indy para 2020

Sábado, 30 de Maio - Detroit (Corrida 1)

Domingo, 31 de Maio - Detroit (Corrida 2)

Sábado, 06 de Junho - Texas Motor Speedway

Domingo, 21 de Junho - Road America

Sábado, 27 de Junho - Richmond Raceway

Sábado, 04 de Julho - GP de Indianápolis

Domingo, 12 de Julho - Toronto

Sábado, 18 de Julho - Iowa Speedway

Domingo, 09 de Agosto - Mid-Ohio

Domingo, 23 de Agosto - 500 Milhas de Indianápolis

Domingo, 30 de Agosto - Gateway

Domingo, 13 de Setembro - Portland International Raceway

Domingo, 20 de Setembro - Sunday, Sept. 20 - Laguna Seca

Sem Data - St. Petersburg

Relembre os campeões da Indy entre 2010 e 2019

Galeria Lista 2010: Dario Franchitti, Chip Ganassi 1 / 10 Foto de: IndyCar Series 2011: Dario Franchitti, Chip Ganassi 2 / 10 Foto de: IndyCar Series 2012: Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport 3 / 10 Foto de: Eric Gilbert 2013: Scott Dixon, Chip Ganassi 4 / 10 Foto de: Covy Moore 2014: Will Power, Penske 5 / 10 Foto de: Chris Jones 2015: Scott Dixon, Chip Ganassi 6 / 10 Foto de: IndyCar Series 2016: Simon Pagenaud, Penske 7 / 10 Foto de: James Holland 2017: Josef Newgarden, Penske 8 / 10 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 2018: Scott Dixon, Chip Ganassi 9 / 10 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images 2019: Josef Newgarden, Penske 10 / 10 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images

