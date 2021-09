Indy: Grosjean deve substituir Hunter-Reay na Andretti, diz revista

De acordo com a revista norte-americana Racer, o piloto francês Romain Grosjean, que faz sua temporada de estreia na IndyCar com a Dale Coyne Racing em 2021, deve substituir Ryan Hunter-Reay, dos Estados Unidos, na equipe Andretti em 2022.

A informação foi publicada nesta segunda-feira e reafirma o bom campeonato feito por Grosjean em seu ano de debute na principal categoria de monopostos do país. Hunter-Reay, por sua vez, é o último campeão da Andretti na Indy, tendo conquistado o título de 2012.

Já o francês, que disputou 181 corridas e foi a 10 pódios na Fórmula 1, deixou a categoria máxima do esporte a motor mundial após ser dispensado pela Haas no fim de 2020, mas impressionou em seu período na Dale Coyne, em parceria com a Rick Ware Racing.

Grosjean faturou dois pódios no misto de Indianápolis e fez uma pole position. Inicialmente, o francês não correria os ovais da Indy, mas recentemente mudou de ideia na última oportunidade do ano e disputou a etapa de Gateway, tendo aprovado a experiência.

Assim, a ida para a Andretti fica ainda mais encaminhada. Já Hunter-Reay, de 40 anos, deixa a Andretti após 12 temporadas pela tradicional equipe. Além do título de 2012, triunfou nas 500 Milhas de Indianápolis em 2014. Porém, em 2021, faz sua pior temporada pelo time.

Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

