A Indy voltou ao World Wide Technology em Gateway para a segunda corrida do fim de semana, na tentativa de recompor o calendário afetado pela pandemia do novo coronavírus. A corrida de 200 voltas no oval de 1.2 milha também marcou a última de Tony Kanaan, na sua temporada derradeira na categoria.

O brasileiro, que já falou que não descarta volta para o próximo ano, voltou a encarar a dura realidade de sua equipe, a AJ Foyt Racing, e finalizou a corrida apenas na 19ª colocação.

O triunfo ficou com o piloto da Penske e vencedor da prova em 2017, Josef Newgarden, que teve Pato O’Ward o pressionando durante todo o período final da prova. Restando três voltas, aconteceu a única bandeira amarela, após o toque no muro de Takuma Sato, ganhador das 500 Milhas de Indianápolis na semana passada. O acidente não foi o suficiente para tirá-lo da prova, mas ocasionou a intervenção da direção de prova e, consequentemente, a bandeira quadriculada foi agitada com a amarela.

Will Power terminou na terceira posição, seguido de Rinus Veekay e Scott Dixon, em quinto.

A próxima corrida confirmada pela Indy acontece no misto de Indianápolis, no dia 2 de outubro, no que deve ser uma nova rodada dupla.

Resultado final

