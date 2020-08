Indy: Dixon segura Sato no final e vence em Gateway

Se os fãs da Indy ficaram frustrados com o anticlímax da briga entre Scott Dixon e Takuma Sato no final das 500 Milhas de Indianápolis na última semana, esses puderam se deleitar com o duelo entre os dois pilotos neste sábado em Gateway, onde a Indy realiza rodada dupla no fim de semana.

Aparecendo no final após a última parada, com grande estratégia, o japonês fez grande manobra sobre Pato O’Ward e partiu para cima de Dixon. Os últimos giros foram de tirar o fôlego, com o piloto da Rahal Letterman Lanigan Racing se aproximando, mas com a defesa impecável do representante da Chip Ganassi, que garantiu a quarta vitória de 2020.

Tony Kanaan fez boa prova e terminou em nono.

A corrida foi marcada também por um incidente logo na largada, quando Oliver Askew atingiu Simon Pagenaud e uma série de batidas em cadeia aconteceu, envolvendo Alexander Rossi, Conor Daly, Ed Carpenter, Zach Veach e Marco Andretti.

A corrida 2 de Gateway acontece neste domingo, às 16h30, horário de Brasília.

Resultado final

