Indy: Newgarden supera O'Ward e vence no oval do Texas

A Indy foi até o oval do Texas e viu Josef Newgarden, do Team Penske, vencer a corrida após uma batalha com o piloto da Arrow McLaren, Pato O'Ward, que durou até as últimas voltas.

Quando a corrida começou, Scott Dixon surpreendeu Felix Rosenqvist e Alexander Rossi ao assumir a liderança da prova, enquanto Pato O'Ward e Alex Palou também subiram para terceiro e quinto, respectivamente, antes de chegar à linha dos primeiros 10 giros.

O ritmo de Dixon caiu rapidamente e Newgarden saltou para o topo seguido por O'Ward e Palou, ordem que mantiveram até a volta 48, quando o acidente de Takuma Sato na reta final trouxe a primeira bandeira amarela para a corrida.

A primeira rodada de paradas nos boxes não foi o que Rossi esperava, pois ele teve contato com Kyle Kirkwood no pit lane. Uma vez feita as paradas, Newgarden liderava por 1,7 segundos sobre o latino-americano, enquanto Grosjean ficou para trás com 6s de gap, com Dixon e Palou fechando os cinco primeiros na metade da corrida: 125 das 250 voltas.

Na volta 178, uma segunda advertência apareceu porque Felix Rosenqvist bateu na parede após tentar ultrapassar na linha externa. Este novo reinício trouxe uma batalha direta entre O'Ward, Newgarden e Palou, com o espanhol assumindo a liderança após vencer o mexicano. Faltando 50 voltas para a bandeira quadriculada, a briga pela liderança foi uma guerra aberta entre cinco pilotos: Newgarden, Palou, Grosjean, Malukas e Herta.

A intensidade da batalha foi neutralizada pela terceira advertência, provocada por um acidente do estreante Sting Ray Robb. Naquele momento, Palou estava em primeiro, mas O'Ward e Newgarden aproveitaram a situação para fazer seu pit stop final.

A corrida reiniciou com 31 voltas restantes e, imediatamente, O'Ward partiu para o ataque. Em duas voltas ele retomou a liderança após. Isso durou apenas algumas voltas antes de outra bandeira amarela ser emitida pelo contato entre Graham Rahal e Devlin DeFrancesco a 26 voltas do fim.

Grosjean e Dixon foram aos boxes para reabastecer, deixando O'Ward, Palou, Newgarden e Herta entre os quatro primeiros. A corrida teve 12 voltas intensas com o mexicano indo para cima do espanhol.

O piloto da McLaren não desistia e, a seis voltas do fim, aproveitou uma queda de desempenho de Palou para recuperar o segundo lugar. O piloto da Ganassi teve que se concentrar em defender o último lugar do pódio contra Malukas, e um acidente final de Romain Grosjean a duas voltas do final que neutralizou a ação até a bandeira quadriculada.