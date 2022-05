Indy: Pato O'Ward supera Palou e Veekay para vencer em Barber

Carregar reprodutor de áudio

Pato O'Ward foi o vencedor da etapa do circuito Barber Motorsports Park na Indy, disputado neste domingo (01). O piloto mexicano chegou à frente do atual campeão da categoria, o espanhol Álex Palou, para triunfar no Alabama. O holandês Rinus VeeKay completou os três primeiros.

Com a vitória de O'Ward, a equipe Arrow McLaren quebrou o domínio da Penske na temporada de 2022 da categoria, com o mexicano conquistando a vitória na quarta etapa da campanha.

A primeira largada foi dispensada pelo diretor de provas Kyle Novak. No início, Rinus VeeKay, da Ed Carpenter Racing, não cometeu erros e liderou na curva 1 à frente do Arrow McLaren de Pato O'Ward.

Scott McLaughlin, da Penske, superou o piloto da Chip Ganassi, Àlex Palou, para se colocar no terceiro lugar. Atrás de Palou estava o piloto da Andretti, Alexander Rossi, seguido de Felix Rosenqvist, em sexto lugar. Romain Grosjean se colocou na sétima posição nos estágios iniciais da corrida.

Ilott foi perseguido por Graham Rahal, enquanto o três vezes vencedor de Barber, Josef Newgarden, caiu de sétimo para 10º. Atrás dele estava Colton Herta.

Ericsson, em 13º lugar, foi o primeiro piloto a ir para os boxes e se comprometer com uma estratégia de três paradas, mudando para primários. Uma volta depois, Newgarden, Jack Harvey e Helio Castroneves seguiram o exemplo.

Na volta 20 da corrida de 90 voltas, VeeKay tinha uma vantagem de 2s sobre O'Ward, que tinha uma margem semelhante sobre McLaughlin. Cerca de 1s5 atrás, Palou seguia à frente de Rossi e Rosenqvist.

O piloto da Penske Will Power, que largou em 19º, estava em 13º.

Ilott estava dispurando contra Helio Castroneves, quando girou na curva 9 e atolou na caixa de brita.

Na relargada da corrida após o incidente com Ilott, VeeKay manteve-se à frente de O'Ward e McLaughlin, mas Rossi ficou à frente de Palou para conquistar o quarto lugar. Rosenqvist ficou em sexto, mas rapidamente foi ultrapassado por Scott Dixon na curva 5. Uma volta depois, perdeu para Power, que havia recomeçado em 10º, mas passou Takuma Sato e Graham Rahal.

O'Ward, em primeiro, tinha 2s de vantagem sobre Palou nas 10 voltas finais. VeeKay era o terceiro, seguido de Power a cinco voltas do final da corrida. Dixon estava em um quinto.

A ordem se manteve e o mexicano conquistou a vitória em Barber, seguido de Palou e Veekay. Dixon manteve seu quinto à frente de McLaughlin, enquanto Grosjean ultrapassou Rahal na volta final.

Palou agora assumiu a liderança do campeonato à frente de McLaughlin, Newgarden e Power.

