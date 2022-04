Carregar reprodutor de áudio

Rinus VeeKay fez mágica em sua última volta voadora para colocar seu carro da Ed Carpenter Racing na pole position pela segunda vez em sua carreira na etapa do circuito Barber Motorsports Park na Indy. O holandês aproveitou de tropeços da Andretti Autosport no Q2 e a falha de alguns veteranos em passar do Q1.

Fast Six VeeKay anotou 1:06.250 segundos para vencer o pole position do ano passado, Pato O'Ward, por 0s15 segundos e conseguiu sua primeira pronta desde o GP de Harvest na prova de rua em 2020. O mexicano da Arrow McLaren SP relatou que teve que se recuperar de uma escapada enquanto tentava criar impulso para sua volta final, por isso ficou satisfeito a primeira fila. Ambos começarão logo à frente de Alex Palou, da Chip Ganassi, atual vencedor da corrida de Barber e campeão da última temporada. Scott McLaughlin, que foi o melhor da Penske ao longo do fim de semana, foi o quarto mais rápido. O único representante da Andretti foi Alexander Rossi em quinto, enquanto Felix Rosenqvist garantiu que os dois carros da McLaren largassem das três primeiras filas.

P No Piloto Tempo Diferença Voltas Equipe 1 21 Rinus VeeKay 1:06.2507 1:06.2507 4 Ed Carpenter Racing 2 5 Pato O'Ward 1:06.4003 0.1496 2 Arrow McLaren SP 3 10 Alex Palou 1:06.4415 0.1908 4 Chip Ganassi Racing 4 3 Scott McLaughlin 1:06.4967 0.2460 2 Team Penske 5 27 Alexander Rossi 1:06.5549 0.3042 4 Andretti Autosport 6 7 Felix Rosenqvist 1:06.6410 0.3903 3 Arrow McLaren SP

Q2

VeeKay teve que cumprir uma penalidade de drive-thru antes de seu giro final por ultrapassar o limite de velocidade do pitlane, mas isso não o impediu de cravar uma volta de 1:06.273, o suficiente para colocá-lo entre os cinco primeiros, especialmente quando dois dos carros rápidos da Andretti não conseguiram marcar tempo.

Palou foi o único carro da Ganassi a avançar ao Fast Six, já que o companheiro de equipe, Marcus Ericsson, saiu da pista na Curva 7 nos dois minutos finais e causou a bandeira vermelha, perdendo suas melhores voltas.

Esse incidente fez com que Colton Herta não conseguisse completar sua última tentativa, tendo deixado os boxes tardiamente. Com isso, largará em 10º, logo atrás do companheiro de time, Romain Grosjean, que ficou a 0s07 de se classificar à próxima fase.

P No Piloto Tempo Diferença Voltas Equipe 1 5 Pato O'Ward 1:06.1054 1:06.1054 7 Arrow McLaren SP 2 3 Scott McLaughlin 1:06.1474 0.0420 7 Team Penske 3 27 Alexander Rossi 1:06.1839 0.0785 7 Andretti Autosport 4 7 Felix Rosenqvist 1:06.2721 0.1667 7 Arrow McLaren SP 5 21 Rinus VeeKay 1:06.2732 0.1678 7 Ed Carpenter Racing 6 10 Alex Palou 1:06.3153 0.2099 7 Chip Ganassi Racing 7 2 Josef Newgarden 1:06.3348 0.2294 7 Team Penske 8 28 Romain Grosjean 1:06.3820 0.2766 7 Andretti Autosport 9 15 Graham Rahal 1:06.6339 0.5285 7 Rahal Letterman Lanigan Racing 10 26 Colton Herta 1:06.7295 0.6241 6 Andretti Autosport 11 77 Callum Ilott 1:07.2000 1.0946 7 Juncos Hollinger Racing 12 8 Marcus Ericsson 1:07.3561 1.2507 6 Chip Ganassi Racing

Q1 - Grupo 2

A dupla Andretti - Grosjean Herta - não foi tão rápida quanto McLaughlin no primeiro grupo, mas fizeram o suficiente para liderar o segundo pelotão, com Josef Newgarden, em terceiro pela Penske. VeeKay repetiu o ritmo que mostrou na manhã para ir ao Q2.

Helio Castroneves sofreu um incidente na saída da curva 9, mas conseguiu se recuperar e evitou a bandeira vermelha. No entanto, não foi rápido o suficiente para avançar de fase. Mesmo assim, foi mais rápido que seu companheiro de equipe da Meyer Shank Racing, Simon Pagenaud.

O novato David Malukas também escapou depois de completar sua volta final, patinando na grama logo após a linha de chegada e fazendo contato com uma barreira.

P No Piloto Tempo Diferença Voltas Equipe 1 28 Romain Grosjean 1:06.2000 1:06.2000 7 Andretti Autosport 2 26 Colton Herta 1:06.3396 0.1396 7 Andretti Autosport 3 2 Josef Newgarden 1:06.3799 0.1799 7 Team Penske 4 21 Rinus VeeKay 1:06.5477 0.3477 7 Ed Carpenter Racing 5 77 Callum Ilott 1:06.6649 0.4649 7 Juncos Hollinger Racing 6 8 Marcus Ericsson 1:06.7305 0.5305 7 Chip Ganassi Racing 7 30 Christian Lundgaard 1:06.7462 0.5462 7 Rahal Letterman Lanigan Racing 8 06 Helio Castroneves 1:06.8138 0.6138 6 Meyer Shank Racing 9 18 David Malukas 1:06.8898 0.6898 6 Dale Coyne Racing with HMD 10 29 Devlin DeFrancesco 1:07.0242 0.8242 6 Andretti Steinbrenner Autosport 11 20 Conor Daly 1:07.0350 0.8350 6 Ed Carpenter Racing 12 60 Simon Pagenaud 1:07.1052 0.9052 7 Meyer Shank Racing 13 48 Jimmie Johnson 1:09.0075 2.8075 6 Chip Ganassi Racing

Q1 - Grupo 1

O'Ward estabeleceu o tempo mais rápido na abertura do treino com 1:06.875, à frente de McLaughlin e Palou. Rossi, cuja equipe levou seu carro ao pitlane com apenas oito minutos de folga depois de trocar toda a traseira do carro, foi o quinto mais rápido.

Com os pneus vermelhos, McLaughlin caiu para 1:06.028. À frente da dupla da McLaren e de Palou, apareceu o impressionante Rossi, enquanto Graham Rahal se recuperou de uma desastrosa sexta-feira para se classificar para o Q2.

As eliminações surpresa nesta fase foram Scott Dixon, da Ganassi, em sétimo, e Will Power, da Penske, em 10º, ambos parecendo sofrer com o ritmo e sem grandes reclamações sobre as características de manuseio de seus carros.

P No Piloto Tempo Diferença Voltas Equipe 1 3 Scott McLaughlin 1:06.0289 1:06.0289 7 Team Penske 2 5 Pato O'Ward 1:06.2448 0.2159 7 Arrow McLaren SP 3 7 Felix Rosenqvist 1:06.3855 0.3566 7 Arrow McLaren SP 4 10 Alex Palou 1:06.3877 0.3588 7 Chip Ganassi Racing 5 27 Alexander Rossi 1:06.3962 0.3673 6 Andretti Autosport 6 15 Graham Rahal 1:06.5016 0.4727 7 Rahal Letterman Lanigan Racing 7 9 Scott Dixon 1:06.5142 0.4853 7 Chip Ganassi Racing 8 45 Jack Harvey 1:06.6511 0.6222 7 Rahal Letterman Lanigan Racing 9 51 Takuma Sato 1:06.7541 0.7252 7 Dale Coyne Racing w/RWR 10 12 Will Power 1:06.7775 0.7486 7 Team Penske 11 14 Kyle Kirkwood 1:06.8213 0.7924 7 AJ Foyt Enterprises 12 4 Dalton Kellett 1:07.6869 1.6580 7 AJ Foyt Enterprises 13 11 Tatiana Calderon 1:07.9248 1.8959 7 Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: