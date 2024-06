E deu vitória do atual campeão! Vencedor das temporadas 2021 e 2023 da IndyCar, Álex Palou converteu pole em vitória para conquistar a glória máxima neste domingo no GP de Laguna Seca, 'faturando mais uma'. Com o resultado, ele é o líder do campeonato neste momento.

O piloto, porém, precisou 'dar o troco' em Kyle Kirkwood: o norte-americano da Andretti chegou a passar o espanhol da Chip Ganassi, mas o europeu 'devolveu' na estratégia e triunfou em Monterey -- o competidor dos Estados Unidos acabou ficando em quinto.

A segunda posição foi do norte-americano Colton Herta, da Andretti, que superou o ex-companheiro e compatriota Alexander Rossi, da Arrow McLaren. O ex-Fórmula 1 Romain Grosjean foi bem com a Juncos e chegou em quarto, em resultado importante para o francês, também ex-piloto da Andretti.

O hexacampeão Scott Dixon, neozelandês da Ganassi, foi sexto, à frente do postulante ao título Will Power, da Penske. Aliás, o companheiro do australiano no time de Roger Pense, Josef Newgarden, perdeu, nos estágios finais do GP na Califórnia, o terreno que havia conquistado -- o americano foi 19º.

Já o mexicano Pato O'Ward, da McLaren, foi oitavo, superando a Foyt de Santino Ferrucci, também dos Estados Unidos. O sueco Marcus Ericsson, da Andretti, completou o top 10, enquanto o brasileiro Pietro Fittipaldi, da RLL, cruzou a linha em 14º em Laguna Seca. O Motorsport.com traz o resultado:

1 A. Palou CHIP GANASSI RACING 10 95 2:04'09.8545 3 2 C. Herta ANDRETTI GLOBAL WITH CURB-AGAJANIAN 26 95 +1.9780 2:04'11.8325 1.9780 3 3 A. Rossi ARROW MCLAREN 7 95 +4.5136 2:04'14.3681 2.5356 3 4 R. Grosjean JUNCOS HOLLINGER RACING 77 95 +4.8243 2:04'14.6788 0.3107 3 5 K. Kirkwood ANDRETTI GLOBAL 27 95 +8.6768 2:04'18.5313 3.8525 3 6 S. Dixon CHIP GANASSI RACING 9 95 +9.1504 2:04'19.0049 0.4736 3 7 W. Power TEAM PENSKE 12 95 +9.9964 2:04'19.8509 0.8460 3 8 P. O'Ward ARROW MCLAREN 5 95 +10.6214 2:04'20.4759 0.6250 3 9 S. Ferrucci A.J. FOYT ENTERPRISES 14 95 +11.0025 2:04'20.8570 0.3811 3 10 M. Ericsson ANDRETTI GLOBAL 28 95 +11.6398 2:04'21.4943 0.6373 3 11 F. Rosenqvist MEYER SHANK RACING 60 95 +12.7088 2:04'22.5633 1.0690 3 12 N. Siegel ARROW MCLAREN 6 95 +13.1305 2:04'22.9850 0.4217 3 13 C. Rasmussen ED CARPENTER RACING 20 95 +14.3770 2:04'24.2315 1.2465 4 14 P. Fittipaldi RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING 30 95 +14.7541 2:04'24.6086 0.3771 5 15 C. Lundgaard RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING 45 95 +15.0744 2:04'24.9289 0.3203 4 16 D. Malukas MEYER SHANK RACING 66 95 +18.5009 2:04'28.3554 3.4265 4 17 L. Lundqvist CHIP GANASSI RACING 8 95 +20.1723 2:04'30.0268 1.6714 6 18 A. Canapino JUNCOS HOLLINGER RACING 78 95 +23.5447 2:04'33.3992 3.3724 4 19 J. Newgarden TEAM PENSKE 2 95 +27.2568 2:04'37.1113 3.7121 4 20 R. Robb A.J. FOYT ENTERPRISES 41 94 +1 Lap 2:04'30.4500 1 Lap 3 21 S. McLaughlin TEAM PENSKE 3 93 +2 Laps 2:04'31.9741 1 Lap 7 22 M. Armstrong CHIP GANASSI RACING 11 93 +2 Laps 2:04'48.4558 16.4817 4 23 K. Simpson CHIP GANASSI RACING 4 86 +9 Laps 1:50'32.2312 7 Laps 3 24 G. Rahal RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING 15 86 +9 Laps 1:50'33.2600 1.0288 4 25 J. Harvey DALE COYNE RACING 18 82 +13 Laps 1:44'40.7853 4 Laps 3 26 R. van Kalmthout ED CARPENTER RACING 21 72 +23 Laps 1:39'43.0674 10 Laps 4 27 L. Ghiotto DALE COYNE RACING 51 34 +61 Laps 40'57.8112 38 Laps 1

