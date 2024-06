O piloto Pietro Fittipaldi e a equipe Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) apresentaram essa semana o novo layout do carro para a próxima etapa da IndyCar 2024, em Laguna Seca, Monterey, Estados Unidos.

Sai o tradicional preto e vermelho para a entrada do amarelo e azul, em homenagem à farmacêutica brasileira Eurofarma, uma das patrocinadoras do piloto na temporada.

“Temos que reforçar a importância de termos empresas como a Eurofarma acreditando e patrocinando os pilotos brasileiros, por isso, na próxima etapa, o carro e toda a equipe estarão usando as cores azul e amarelo, as cores da empresa”, ressalta Pietro.

A Eurofarma é uma multinacional farmacêutica, com capital 100% brasileiro, presente em 22 países, cobrindo 100% da América Latina, além de alguns países da África e Estados Unidos. No automobilismo, o grupo ganhou forte expressão ao ingressar como patrocinadora da equipe RC Competições em 2004, onde permanece até hoje como uma das maiores equipes do automobilismo nacional, 11 vezes campeã por equipe e com cinco títulos de pilotos.

Em 2023, iniciou uma jornada de patrocínio internacional, ao apoiar a carreira de Enzo Fittipaldi na F2, e em 2024, está presente na Indy Car Series, com Pietro Fittipaldi.

“Estamos muito felizes em apoiar esses pilotos brasileiros em alguns dos maiores campeonatos do mundo e está totalmente alinhado com nossa proposta de crescimento no mercado americano”, diz Marco Billi, Vice-Presidente de Corporate Venture, na Eurofarma.

A programação da Indy em Laguna Seca será aberta na sexta-feira, 21 de junho, para o primeiro treino livre. A classificação acontece no sábado, 22 e corrida no domingo, 23 de junho.

