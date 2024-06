Depois do divórcio com David Malukas após acidente do piloto norte-americano no começo do ano, a Arrow McLaren agora rompe com o francês Théo Pourchaire na IndyCar. O substituto no restante da temporada 2024 será Nolan Siegel, dos Estados Unidos, a partir da etapa de domingo, em Laguna Seca.

Theo Pourchaire, Arrow McLaren Chevrolet Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

Siegel, da Califórnia, inclusive acaba de vencer as 24 Horas de Le Mans na classe LMP2 com a equipe United Autosports, que é de propriedade do CEO da McLaren, Zak Brown. Ele será o quarto piloto a competir na referida entrada da Arrow McLaren em 2024, após o inglês Calum Ilott correr na Indy 500.

Malukas, por sua vez, assinou com a Meyer Shank para assumir o assento que foi de Tom Blomqvist, da Inglaterra, e teve aparições pontuais de Helio Castroneves, brasileiro tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis.

Gavin Ward, diretor da Arrow McLaren, explicou: "A estabilidade e o crescimento sustentado são fundamentais para o nosso plano de jogo de longo prazo, e este é um passo significativo em toda essa missão".

"Primeiro, quero agradecer ao Théo pelo tempo que passou conosco no carro nº 6 nas últimas semanas. Nós estivemos trabalhando durante toda a temporada e, em última análise, fazer essa mudança para Nolan agora que ele está disponível nos dá a chance de construir uma base para o futuro."

Pódio: LMP2: Vencedor da corrida #22 United Autosports Oreca 07: Gibson: Oliver Jarvis, Bijoy Garg, Nolan Siegel Foto de: Alexander Trienitz

"Ele é um piloto jovem e talentoso, com uma imensa experiência nesta fase de sua carreira, e estamos animados para continuar a jornada ascendente juntos", completou. De acordo com o comunicado da escuderia, Siegel pilotará o carro "nas 10 corridas restantes desta temporada e em 2025 e além".

"Estou ansioso para entrar em ação com a equipe Arrow McLaren nesta semana e confirmar meu lugar na Indy no futuro", disse Siegel, o Estreante do Ano da Indy NXT de 2023. Ele agora renuncia à categoria suporte em 2024.

"Esse é um salto inesperado, mas estou entusiasmado por estar nessa posição depois de uma corrida gratificante na série Indy NXT com a HMD Motorsports. Estou ansioso por essa nova jornada e por aprender com toda a equipe a partir deste fim de semana no meu estado natal", completou Nolan.

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!