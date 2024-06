Atual campeão da IndyCar e também vencedor da temporada 2021 da principal categoria norte-americana de monopostos, Álex Palou cravou a pole position para a etapa de Laguna Seca deste domingo.

O espanhol da Chip Ganassi superou um dos representantes da Andretti, Kyle Kirkwood, dos Estados Unidos, para conquistar a posição de honra (veja tabela de tempos mais abaixo). O top 3 é completado pelo sueco Felix Rosenqvist, da Chip Ganassi.

O quarto posto é do norte-americano Colton Herta, piloto da Andretti que bateu o compatriota Alexander Rossi, da Arrow McLaren. O dinamarquês Christian Lundgaard, da Ganassi, foi o mais lento do Fast Six e larga em sexto.

Vencedor da última etapa e líder do campeonato, o australiano Will Power, da Penske, larga em 15º. Único brasileiro do grid da Indy 2024 em tempo integral, Pietro Fittipaldi inicia a corrida deste domingo em 24º com a equipe Rahal (RLL). O Motorsport.com te mostra a ordem inicial completa abaixo:

1 Álex Palou 1:07.146 2 Kyle Kirkwood 1:07.220 +0.074 3 Felix Rosenqvist 1:07.291 +0.145 4 Colton Herta 1:07.297 +0.151 5 Alexander Rossi 1:07.359 +0.213 6 Christian Lundgaard 1:07.511 +0.365 7 Scott McLaughlin 1:07.399 +0.253 8 Romain Grosjean 1:07.428 +0.282 9 Patricio O’Ward 1:07.490 +0.344 10 Scott Dixon 1:07.587 +0.441 11 Marcus Armstrong 1:07.614 +0.468 12 David Malukas 1:07.842 +0.696 13 Agustín Canapino 1:07.897 +0.751 14 Josef Newgarden 1:07.724 +0.578 15 Will Power 1:08.017 +0.871 16 Linus Lundqvist 1:07.805 +0.659 17 Santino Ferrucci 1:08.034 +0.888 18 Marcus Ericsson 1:07.923 +0.777 19 Graham Rahal 1:08.092 +0.946 20 Rinus VeeKay 1:07.989 +0.843 21 Christian Rasmussen 1:08.371 +1.225 22 Kyffin Simpson 1:08.157 +1.011 23 Nolan Siegel 1:08.678 +1.532 24 Pietro Fittipaldi 1:08.182 +1.036 25 Sting Ray Robb 1:09.130 +1.984 26 Jack Harvey 1:08.473 +1.327 27 Luca Ghiotto 1:08.507 +1.361

