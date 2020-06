Newgarden conquista pole no Texas em sessão com forte batida de Sato; Kanaan larga em 10º

Pouco antes da largada da primeira corrida do ano, a Indy realizou o treino classificatório no Texas Motor Speedway e quem comandou foi aquele que terminou a temporada de 2019 na frente: Josef Newgarden.

O atual campeão fez a média de 215.740 mph em suas duas voltas rápidas e desbancou aquele que foi o mais veloz no treino livre da tarde, Scott Dixon, que fez a média de 215.638 mph, formando assim a primeira fila Penske-Ganassi. Foi a nona pole de Newgarden na carreira.

Simon Pagenaud e Ryan Hunter-Reay virão logo a seguir na segunda fila, seguidos de Zach Veach e Will Power.

Tony Kanaan, que inicia a sua última temporada na Indy, fez 213.388 mph de média e fechará a quinta fila, na 10ª posição.

O treino foi marcado pelo forte acidente de Takuma Sato, que bateu após rodar na curva 1. O piloto japonês nada sofreu.

A largada da etapa do Texas da Indy será às 21h, horário de Brasília.

Grid de largada

P Piloto Tempo médio Diferença FL Motor Equipe 1 Josef Newgarden 24.023 --.---- 1 Chevy Team Penske 2 Scott Dixon 24.039 0.0228 1 Honda Chip Ganassi Racing 3 Simon Pagenaud 24.051 0.0615 1 Chevy Team Penske 4 Ryan Hunter-Reay 24.134 0.3205 2 Honda Andretti Autosport 5 Zach Veach 24.159 0.3952 2 Honda Andretti Autosport 6 Will Power 24.194 0.4067 2 Chevy Team Penske 7 Graham Rahal 24.203 0.4185 2 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 8 Alexander Rossi 24.234 0.4613 1 Honda Andretti Autosport 9 Felix Rosenqvist 24.238 0.4906 2 Honda Chip Ganassi Racing 10 Tony Kanaan 24.192 0.5298 2 Chevy AJ Foyt Enterprises 11 Marco Andretti 24.288 0.5748 1 Honda Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian 12 Charlie Kimball 24.292 0.6686 2 Chevy AJ Foyt Enterprises 13 Ed Carpenter 24.326 0.6836 2 Chevy Ed Carpenter Racing 14 Colton Herta 24.365 0.6877 2 Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport 15 James Hinchcliffe 24.356 0.7091 1 Honda Andretti Autosport 16 Alex Palou 24.244 0.7318 2 Honda Dale Coyne Racing with Team Goh 17 Marcus Ericsson 24.423 0.8387 1 Honda Chip Ganassi Racing 18 Pato O'Ward 24.407 0.8449 1 Chevy Arrow McLaren SP 19 Conor Daly 24.493 0.9808 2 Chevy Carlin 20 Oliver Askew 24.466 1.1171 2 Chevy Arrow McLaren SP 21 Jack Harvey 25.150 2.3586 2 Honda Meyer Shank Racing 22 Santino Ferrucci No Time --- -- Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 23 Takuma Sato No Time --- -- Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 24 Rinus VeeKay No Time --- -- Chevy Ed Carpenter Racing

