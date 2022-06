VÍDEO: Herta capota durante último treino para Indy 500

Carregar reprodutor de áudio

O último treino antes da 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis sofreu uma paralisação a 25 minutos do final, após forte impacto pelo piloto da Andretti Autosport, Colton Herta.

Herta perdeu o controle do carro entre as curvas 1 e 2, projetando o carro com o lado direito contra a parede externa. O impacto fez com que o veículo do piloto americano fosse levantado e girasse no ar antes de cair de cabeça no asfalto.

O #26 de Herta avançou alguns metros enquanto sua cabeça estava protegida pelo Aeroscreen, que impediu que o asfalto entrasse em contato com o capacete.

Em um vídeo posterior do cockpit de Herta, pode-se ver como o americano encolheu os braços para evitar mais ferimentos e apenas os moveu para confirmar à equipe de resgate que estava seguro.

O socorro médico da IndyCar chegou ao local em poucos segundos para estabelecer comunicação com o piloto. Mais tarde, eles viraram o carro para completar a extração de Herta.

Os médicos explicaram que Herta chegou consciente, caminhando e estava bem de saúde após um primeiro check-up. No entanto, como os limites de força G foram superados, outras avaliações serão realizadas.

