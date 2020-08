Nesta quinta-feira, descobriremos quem será o grande campeão da temporada 2019-20 do Jaguar i-Pace eTrophy, a última da categoria de carros de turismo elétricos. E vamos ter Brasil novamente na ponta com mais uma pole de Cacá Bueno. Enquanto isso, os candidatos ao título Simon Evans e Sergio Jimenez largam em segundo e terceiro.

A prova pode coroar Jimenez como o bicampeão e único campeão da categoria. Mas desde domingo o brasileiro vem acompanhando a diferença cair para Evans, que venceu as três últimas provas.

Agora, Jimenez tem apenas três pontos de vantagem para o concorrente neozelandês, que foi o quarto colocado na classificação final da temporada passada.

Enquanto isso, lá na frente, Cacá Bueno conquistou sua quarta pole position. Os pilotos brasileiros terminam a maratona de Berlim com 100% de aproveitamento, com seis pole positions em seis treinos classificatórios, sendo duas de Jimenez. Cacá anotou um tempo de 01min35s774.

“Estou muito feliz com mais uma pole aqui, na sétima corrida que estamos fazendo em Berlim, que é a décima e decisiva etapa do campeonato", disse Cacá. "O rendimento do carro está muito bom, melhor ainda do que ontem, quando também fiz a pole. É lógico que vou correr para vencer a prova, mas também temos que pensar como um time, buscando mais um título para a equipe".

Na categoria Pro Am, Adalberto Baptista sairá na segunda posição e em nono na classificação geral.

A prova está marcada para 11h45, e terá transmissão na televisão pelo Fox Sports e pela internet, no canal oficial da Fórmula E no YouTube (em inglês).

Confira a classificação do campeonato na classe Pro:

1 – Sergio Jimenez – 151 pontos

2 – Simon Evans – 148 pontos

3 – Cacá Bueno – 90 pontos

4 – Alice Powell – 62 pontos

5 – Nick Foster – 43 pontos

6 – Takuma Aoki – 38 pontos

7 – Gregory Segers – 37 pontos

8 – Mario Haberfeld – 16 pontos

9 – Manuel Cabrera – sem pontos

