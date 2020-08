Depois da grande vitória de Max Verstappen com a Red Bull no GP dos 70 Anos da Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo mundial volta às pistas neste fim de semana, em Barcelona, para a sexta etapa da temporada 2020.

Líder do campeonato, o hexacampeão Lewis Hamilton deve chegar com 'sangue nos olhos' no GP da Espanha. O britânico da Mercedes foi 'batido' em casa e tentará de tudo para triunfar na Catalunha.

A Red Bull fará de tudo para frustrar a equipe alemã, mas as atenções do time germânico não estarão apenas na grande rival. Companheiro de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas certamente será observado e precisa mostrar serviço.

O mesmo vale para o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e para o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. A moral de ambos está em jogo na corrida deste fim de semana, como mostra o Motorsport.com abaixo:

Hamilton/Mercedes vs Verstappen/Red Bull

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 congratulates Race Winner Max Verstappen, Red Bull Racing in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

O holandês largou em quarto na última corrida de Silverstone, mas venceu com folga, beneficiando-se de bela estratégia da equipe austríaca. Sabe-se que Hamilton e Mercedes não gostam nada de perder, de modo que a briga deve ser ferrenha na Espanha.

Pretensões de Verstappen

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Com a vitória na Inglaterra, o piloto da Red Bull chegou aos 77 pontos na tabela, com 30 a menos que o hexacampeão. Verstappen precisa seguir tirando a diferença para o britânico para seguir na caça ao sonho de vencer uma temporada da F1.

'Respeito' por Bottas

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 sepeaks to the media Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

O finlandês largou da pole position na segunda corrida na Grã-Bretanha, mas foi ultrapassado com facilidade por Verstappen e ainda terminou atrás de Hamilton, caindo para terceiro no campeonato. É preciso reagir para manter seu respeito dentro da Mercedes.

Moral de Vettel

Sebastian Vettel, Ferrari, talks to his engineer on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

O tetracampeão mundial voltou a decepcionar no GP dos 70 Anos da F1 e ainda trocou farpas com o chefe da Ferrari, Mattia Binotto. A cada prova, a relação entre piloto e equipe fica pior. A ver se o relacionamento pode ficar ainda mais insustentável na Espanha, mesmo 'ganhando' um novo chassi para o fim de semana.

Reputação de Sainz

Carlos Sainz Jr., McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Substituto de Vettel na Ferrari a partir de 2021, o espanhol da McLaren não vem bem neste ano. Depois de ser o 'melhor do resto' em 2019, Sainz vem sendo consistentemente superado por seu jovem companheiro britânico Lando Norris em 2020. Hora de dar o troco.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h10 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 04h45 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

