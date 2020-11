A tradicional 500 milhas de Kart, disputada na Granja Viana, reúne as principais estrelas do automobilismo, como ex-pilotos da F1, Stock Car, Copa Truck, entre outras categorias de renome, e é também a grande chance para pilotos da modalidade dividirem a mesma pista com estrelas como Rubens Barrichello e Felipe Giaffione. Na edição de 2020, a equipe Karteiros é destaque nos especialistas, com nomes como Johnny Silva, campeão brasileiro, e o ator Caio Castro, que já venceu uma das etapas da Pro-500 Light neste ano na Copa São Paulo, disputada no mesmo kartódromo da Granja Viana.

Caio faz parte de um time com credencial de sobra para ser incluído nos favoritos ao título da prova de 12 horas. A equipe corre com cinco karts e 12 pilotos e o chefe de equipe é o experiente Edi Cunha, junto ao estrategista Eduardo Morita.

Para o ator, a chance de competir nas 500 milhas é a realização de um antigo sonho: “Assim que comecei a levar a sério este hobby a equipe Karteiros tem me ajudado muito e será uma honra buscar este título no mesmo circuito de grandes amigos que já fiz na pista, como o próprio Rubens (Barrichello), que tem me ajudado também no automobilismo”

Johnny Silva exaltou a organização da equipe e acredita em um rápido crescimento: “Temos muito orgulho da origem de todos os pilotos da equipe Karteiros: a competição no indoor, que começou de forma amadora e está cada vez mais profissional. Esta é nossa formação e foi assim que neste ano conseguimos conquistas importantes como o Brasileiro de Kart e a luta pelo tetra campeonato da Pro-500. Tenho certeza de que com a estrutura crescendo a cada ano teremos chance de buscar mais um pódio na classificação geral e vitória na categoria."

Assim como nos últimos dois anos, a equipe também terá a presença dos jornalistas Rodrigo França e Alexander Grünwald – o time da imprensa é tradição desde 2007. “Já são 13 anos e, assim como Karteiros, viemos das competições de kart indoor e fomos nos profissionalizando cada vez mais. Chegamos bem perto da disputa pela vitória em 2018 e temos certeza de que este aprendizado nas pistas nos ajuda muito na profissão de jornalista”, diz França.

As 500 milhas da Granja Viana já estão rolando, ao tempo em que esta reportagem é fechada, com transmissão ao vivo pelo Sportv na primeira e última hora de prova. A chegada é prevista para a meia-noite de sábado (14) para domingo (15).

