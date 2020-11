Neste final de semana, será realizada a 24ª edição das 500 Milhas de Kart da Granja Viana, um dos eventos mais importantes do kartismo brasileiro. E em uma corrida que reúne grandes nomes do esporte a motor, o Motorsport.com e seu parceiro ThePlayer.com anunciam uma equipe especial para disputar a prova.

O time Motorsport ThePlayer vai com tudo em busca da vitória nas 500 Milhas. E mesmo fazendo sua primeira participação no evento, já chega com uma estrutura consolidada devido ao apoio da Bravar Motor Sport, fornecedora do chassi, e da Pinheiro Competições.

Para se consolidar na busca pelo título, a equipe Motorsport ThePlayer conta com três jovens talentos do esporte a motor brasileiro que já acumulam diversos títulos em suas carreiras no kartismo.

O paulista Gabriel Crepaldi, que é piloto da Academia Shell no Brasil, possui grande experiência dentro e fora do país, acumulando o bicampeonato da Copa SP Light, títulos da Copa KGV e do Super Kart Brasil, além de vice-campeonatos brasileiro e sul-americano na categoria.

Já o catarinense Mayke Naderer, de São Bento do Sul, é hexacampeão estadual de kart, tetra da Copa SPR Light e vice na Copa Brasil, além de ter conquistado a edição de 2020 do Troféu Ayrton Senna. Também natural de Santa Catarina, Erick Schotten é vice-campeão catarinense na categoria cadete e campeão da SPR Light Júnior.

A equipe Motorsport ThePlayer terá como competidores grandes nomes do esporte a motor nacional, como Rubens Barrichello, maior vencedor da história da prova, com 10 triunfos, além de Felipe Giaffone, piloto e organizador do evento.

“A equipe Motorsport The Player é mais que um projeto", disse o editor-chefe do Motorsport.com Brasil, Felipe Motta. "É a realização de sonho. Sempre tive como missão acompanhar a base do automobilismo brasileiro como repórter".

"No Motorsport.com, essa responsabilidade ficou ainda maior. Esse ano iríamos lançar um projeto completo sobre kart, mas infelizmente a pandemia adiou nossos planos. A equipe de kart nas 500 Milhas é o pontapé inicial para muitos outros caminhos que faremos junto ao kart. Agradeço a todos os parceiros que acreditaram nesse sonho”.

O Motorsport.com e o ThePlayer.com agradecem aos agentes que colaboraram para a formação da equipe, como Luiz Fiorese, da Tactic Sports, Onassis de Souza, da Bravar Motor Sport, e também a Pinheiro Competições.

A edição de 2020 das 500 Milhas, realizada em parceria com o Brasileiro de Rotax, tem algumas modificações para este ano. Entre as novidades está a antecipação da data para o dia 14 de novembro e uma duração um pouco menor: 500 quilômetros ou sete horas de prova.

Os treinos livres começaram na quarta, dia 11 de novembro, e o grid de largada será definido na sexta (13), em sessão de tomada de tempos com dois grupos, a partir das 16h40. Os cinco melhores de cada grupo vão para o Top Qualify, que definirá os dez primeiros colocados. A largada da corrida está marcada para 17h do sábado. O SporTV transmitirá ao vivo a primeira e a última hora da prova.

Confira a lista completa de inscritos da prova:

KART EQUIPE CATEGORIA PILOTOS 0 KARTEIROS PAULISTÂNIA SÊNIOR JOHNNY SILVA - EDUARDO NEVES - CELSO BATISTA - AKIRA EGUTI - EDUARDO PEREZ 1 KARTEIROS ERDINGER SÊNIOR CELSO BATISTA - RODRIGO FRANÇA - JOHNNY SILVA - EDUARDO NEVES 2 KARTEIROS WE SEGUROS GERAL THYAGO MORAES - CAIO CASTRO - AKIRA EGUTI 3 KARTEIRAS LIGHT LIGHT ALINE BATISTA - CRIS BITTENCOURT - PEDRO SILVA 4 VAIL RACING SÊNIOR ALEXANDRE DOMINGUES - RODRIGO SEIN - WAGNER KOGA 5 KARTEIROS LIGHT SERGIO MIAKE - ALEXANDER GRÜNWALD - EDUARDO PEREZ - PEDRO SILVA 8 BR GOFFREDO GERAL ALLAN FELIPELI - LUCIANO YOSHIKAWA - RENATO LOPES - 12 TOTAL RACING / CLOUD SAÚDE GERAL RAFAEL CHEDID - PETER SILVA JANKOWSKI - HENRIQUE MORBI -MATHEUS SUCENA - ARTHUR FEOLA - YURI ALVES 15 FS RACIN / GG GERAL DIOGO ZUCARELLI - ANDRÉ GOUVEA - VINICIUS PONCE - ENZO GIANFRATTI - RICHARD - RAFAEL PRADA 21 X-CAR GERAL KEKA TEIXEIRA - PEDRO AIZZA - MARCOS INDIO - RODRIGO DETILIO - MARCIO GIORDANO 26 SIXSPEED CKS GERAL DANILO CAMARINHA - RODRIGO NATEL - LUIS CARVALHO - ROBERTO LAZARINI - DANIEL MIGLORANCIA 27 SIXSPEED CKS SÊNIOR ROGERIO BUZATTO - MAURICIO LOBATO - LUIS CARVALHO - DANIEL MIGLORANCIA - EDUARDO VIOLANTE 28 SIXSPEED CKS SÊNIOR MAURICIO LOBATO - RODRIGO NATEL - EDUARDO VIOLANTE - ROBERTO LAZARINI - ROGERIO BUZATTO 29 CONCEPT/WAL RACING LIGHT GUILHERME SILVA - JOÃO MILAN SIMONSEN - DANIEL LANCASTER - FABIO FELIX - RUI GARCIA 30 CONCEPT/WAL RACING GERAL THIAGO LAMBERT - ENZO GODOI - RICARDO ARANTES - GUILHERME SILVA - FABIO FELIX- DANIEL LANCASTER 31 CONCEPT/VAL RACING LIGHT PEDRO TRABBOLD - JOSE EDUARDO MOLINA - IVAN LUIS DOS SANTOS - PAULO YAMAMOTO - DANIEL PEREIRA - MATHEUS QUEIROS 33 CAR RACING / KTF GERAL LUIZ HENRIQUE PUMPUTIS DORIGUEL - MARCELO SQUILLACI GIARRETA 38 RACINGXP GERAL ERIC SANTOS - JOÃO MAURICIO - ANDRE LUIZ BAZZI - EDUARDO BOLFONI VARGAS - HENRIQUE AUGUSTO ARAUJO - ANDRE NEVES SANTOS 39 RACINGXP GERAL ERIC SANTOS - JOÃO MAURICIO - ANDRE LUIZ BAZZI - EDUARDO BOLFONI VARGAS - HENRIQUE AUGUSTO ARAUJO - ANDRE NEVES SANTOS 70 ELETRIC / MR COMPETIÇÕES GERAL KLEBER BARCELLOS - CASSIO SPORLEDER CORTES - DUDU GODINHO 71 GIAFFONE GERAL THIAGO GIAFFONE - FELIPE GIAFFONE - NICOLAS GIAFFONE - FEFO BARRICHELLO 72 BARRICHELLO- SAMBAIBA/ NUTRIEX GERAL RUBINHO BARRICHELLO - DUDU BARRICHELLO - FEFO BARRICHELLO 73 BARRICHELLO- SAMBAIBA/ NUTRIEX GERAL RODRIGO BARONE - BETO CAVALEIRO - BRENO BORGES - FELIPE BARTZ - RUBENS BARRICHELLO - DUDU BARRICHELLO 77 H RACING HB20 GERAL BETO MONTEIRO - BETO CAVALEIRO - RAFAEL ABATE - BRUNO TESTA - DANIEL KELEMANN 80 MERCURY MOTORSPORTS LIGHT MARCELO YASSUO - MARCO DE MORAES VOJVODIC - MURILO CREMONESI MARCHESAN 85 AMERICANET / CAR RACING KTF GERAL ENZO BORTOLETO - GUILHERME SALAS - GAETANO DI MAURO - LEONARDO REIS - ALBERTO CATTUCCI 89 AUTOMOTIVE ESTÉTICA AUTOMOTIVA LIGHT MARCO REZENDE - LUCAS CHIMELLO 100 BASSANI PESADOS RACING GERAL ANTONELLA BASSANI - JULIANO BASSANI 117 RENZO / FILÉ - MASSONI GERAL FELIPE MASSONI - RENZO ZAMBOLINI - ENZO PRANDO 120 D RACING/ TONY KART GERAL ANDRE NICASTRO - ANDRE CASTRO 144 BEXS GRIGATTI GERAL BRUNO GRIGATTI - DGEISON DE LUCCA - MARCOS BARONE - PAULO ALEX CARVALHO - PAULO TORRES - MAURICIO RODRIGUES 161 NV / CAR RACING KTF AMERICANET GERAL ANTONIO JUNQUEIRA - GABRIEL ROSA - KEKA TEIXEIRA 177 MV RACING GERAL PAULO FARIAS - EDUARDO BATISTA - PATRICK PEREIRA 185 AMERICANET / CAR RACING KTF GERAL RODRIGO DANTAS - PETERSON NAKAMURA - JOSÉ RICARDO OLIVEIRA - LUCAS SOUZA 215 KR - MEDINA MOTORSPORT GERAL MANUEL OCHOA - BRUNO CUNHA - GIULIANO RAUCCI 277 MOTORSPORTS/THE PLAYER.COM GERAL GABRIEL CREPALDI - ERICK BORGHERZAN SCHOTTEN - MAYKE NADERER 281 BALARIN MV RACING GERAL BRUNO BALARIN - GABRIEL BALARIN - JOZUÉ BALARIN 293 AMERICANET / CAR RACING KTF GERAL JOÃO CUNHA - JOSÉ RICARDO OLIVEIRA - RAFAEL REIS 301 AMERICANET / CAR RACING KTF GERAL RAFAEL REIS - LEONARDO REIS - MARCELLO GALVÃO - JOÃO CUNHA - GAETANO DI MAURO - PETERSON NAKAMURA 319 AMERICANET / CAR RACING KTF GERAL ALBERTO CATTUCCI - LUCAS SOUZA - LEANDRO REIS - ENZO BORTOLETO - GUILHERME SALLAS - RODRIGO DANTAS 385 AMERICANET / CAR RACING KTF SÊNIOR RODRIGO FRANÇA - ADRIANO AMARAL 404 BEXS GRIGATTI LIGHT MARCOS CARPENTER FERREIRA - RILDO BRAZ GONÇALVES - VALDIR GOMES BARRETO 731 DRC SÊNIOR HIGOR HUERTAS - DAVID HILÁRIO - GIUSEPPE CORSI

