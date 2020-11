Matheus Morgatto encerra participação no Mundial de Kart com pole e 3 top-5

Um dos destaques do kartismo brasileiro na Europa, Matheus Morgatto participou no último final de semana do Mundial de Kart, que foi disputado em Portimão, em Portugal. Pole position na categoria OK na sexta-feira, o piloto de 16 anos também terminou três baterias eliminatórias entre os cinco primeiros e valorizou o bom desempenho com a equipe Birel Art.

“Foi um final de semana em que fizemos boas corridas e o kart estava rápido, então foi uma pena ter sofrido um toque na última bateria antes da Final. Mesmo assim, saio feliz com a evolução que tivemos ao longo da semana e conseguimos terminar na 12ª colocação na Final. Agora vamos seguir trabalhando e vamos em busca de novas conquistas aqui na Europa”, disse Morgatto.

Com diversas conquistas em seu currículo no kartismo brasileiro, Morgatto logo começou a trilhar uma carreira de destaque internacional na modalidade. Além dos títulos do Pan-americano de kart e do Florida Winter Tour em 2018, o jovem piloto vem garantindo bons resultados na também na primeira etapa do WSK (World Series Karting) e no Europeu de Kart.

Além disso, em outubro deste ano, Morgatto participou de testes com um F4 durante a seletiva do Richard Mille Young Talent Academy, em Le Mans, na França. Com retrospecto positivo em 2020, o piloto da equipe Birel Art disputará o WSK no final de novembro.

“Estivemos sempre andando entre os primeiros colocados nos torneios que disputamos neste ano e acredito que nossa vitória virá na hora certa. Espero seguir com essa grande evolução que estamos tendo, então o trabalho continua”, completa Morgatto.

