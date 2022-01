Gabriel Fonseca abre temporada de 2022 nas 500 Milhas de Kart

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 do paulista Gabriel Fonseca começa neste fim de semana em Interlagos. Visando a preparação para a nova jornada na F4 US, Fonseca irá disputar a tradicional prova das 500 Milhas de Kart, que pela primeira vez na história, acontece no Kartódromo de interlagos.

Gabriel irá acelerar pela equipe V11 Karting, ao lado de Vinicius Escarlate, Vinicius Somaio e João Milan na máquina #11.

Fonseca era dúvida para participar do evento por conta de uma lesão na mão, mas conseguiu se recuperar a tempo de acelerar na prova de longa duração.

O grid das 500 Milhas conta com nomes importantes do automobilismo nacional, como Rubens Barrichello, Dudu Barrichello, Felipe Drugovich entre outros. Fonseca tem como objetivo iniciar sua preparação para mais uma temporada no automobilismo norte-americano. O brasileiro conquistou bons resultados em 2021 e almeja voos ainda maiores nessa nova oportunidade.

As atividades de pista para as 500 Milhas começaram na quinta-feira com o primeiro treino livre, na sexta mais dois treinos livres, no sábado acontece a classificação.

No domingo a largada está prevista para às 10h20 com transmissão da Band (largada e os primeiros momentos da prova, mostra a chegada após a rodada do futebol); Bandsports transmite ao vivo a primeira e a última hora (10h20 a 11h30 – 16h30 a 17h30) e o Youtube transmite ao vivo entre 11h30 e 16h30.

“Competir nas 500 Milhas é sempre uma oportunidade interessante, principalmente neste ano que acontece em Interlagos pela primeira vez. Vou brigar junto com a equipe pela vitória, mas o grande ponto é iniciar minha preparação para a temporada de 2022 da F4 US”, disse Gabriel.

