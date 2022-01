Carregar reprodutor de áudio

A Car Racing/AmericaNet liderou a sexta-feira (28) de treinos livres para a 25ª edição das 500 Milhas de Kart. A esquadra do kart número #85, que tem como pilotos Enzo Bortoleto, Felipe Drugovich, Alberto Cattucci, Rodrigo Dantas e João Cunha, comandou a folha de tempos nas duas atividades do dia no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, registrando na última delas 56s991 na melhor das passagens pela pista de 1.150 metros.

Na primeira sessão, realizada na parte da manhã, o time #85 marcou 57s213 no melhor de seus giros, ficando apenas 0s032 à frente dos segundos colocados, o time do kart #28 da Lazy Kart CKS Racing. A equipe Car Racing colocou o kart #161 na terceira colocação, enquanto o numeral #293 da Car Racing/AmericaNet foi o quarto. O top-5 da manhã foi completado pela D4U/TS Racing, que ficou apenas 0s098 atrás do melhor tempo.

O domínio do time do kart #85 seguiu na segunda sessão, mesmo após enfrentarem um momento de chuva durante o treino. Com a pista seca, a equipe marcou 56s991, sendo a única a andar abaixo dos 57 segundos. A MFS Racing foi a segunda colocada, distante exatos um décimo do melhor tempo. O top-5 ainda contou com o kart 120 da Tony Kart/ D Racing, o número #293 da Car Racing/AmericaNet, e o numeral #71 da Nutriex Barrichello I.

A programação de sábado tem como principal destaque a definição do grid de largada para a corrida de domingo. A classificação, que terá duas fases, terá início às 13h45. Antes disso, os pilotos das 500 Milhas de Kart terão um warm up para realizar os últimos ajustes nos equipamentos. Separados em dois grupos, que terão 45 minutos de pista liberada cada, a sessão terá início às 10h10.

A 25ª edição das 500 Milhas de Kart será disputada no domingo, com largada às 10h30. A Band mostra os minutos iniciais da prova, enquanto o BandSports transmitirá a prova em duas janelas de uma hora cada, às 10h30 e às 16h30. Já o canal do Kartódromo Granja Viana no YouTube exibirá a corrida entre 11h30 e 16h30.

Confira o top-15 das duas sessões de treinos livres desta sexta-feira:

Primeiro treino:

1º (85) - Car Racing/AmericaNet - 57s213

2º (28) - Lazy Kart CKS Racing - 57s245

3º (161) - Equipe Car Racing - 57s255

4º (293) - Car Racing/AmericaNet - 57s277

5º (117) - D4U/TS Racing - 57s311

6º (302) - Spartans ULV Thunder - 57s334

7º (301) - Car Racing/AmericaNet - 57s357

8º (481) - AES Capital Reeder MFS - 57s370

9º (118) - Sabiá Racing - 57s390

10º (70) - Massoni/Eleven/Conceito - 57s399

11º (120) - Tony Kart/D Racing - 57s431

12º (1) - Car Racing - 57s433

13º (72) - Nutriex Barrichello II - 57s453

14º (77) - Trifasica Elétrica MV Racing - 57s462

15º (73) - Nutriex Barrichello III - 57s466

Segundo treino:

1º (85) - Car Racing/ Americanet - 56s991

2º (23) - MFS Racing/ Rede P5 - 57s091

3º (120) - Tony Kart/ DRacing - 57s178

4º (293) - Car Racing / Americanet - 57s226

5º (71) - Nutriex Car Racing Barrichello - 57s231

6º (177) - Massoni/ Conceito/ Eleven - 57s240

7º (78) - Unipneus/ Evolution Motorsport - 57s288

8º (731) - DRC - Betinho Veículos - 57s305

9º (72) - Nutriex Car Racing Barrichello II - 57s326

10º (301) - Car Racing/ Americanet - 57s343

11º (70) - Massoni/ Eleven/ Conceito - 57s352

12º (48) - Longhi Pro Racing/ Bino - 57s366

13º (74) - Nutriex Car Racing Barrichello IV - 57s381

14º (51) - Maislaser Team Kart - 57s406

15º (481) - AES Capital Reefer MFS - 57s481