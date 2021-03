Rafael Câmara abre temporada como campeão do WSK Champions Cup

A temporada 2021 de Rafael Câmara começou do mesmo jeito que terminou a de 2020: no lugar mais alto do pódio. O pernambucano de 15 anos de idade disputou e venceu o WSK Champions Cup na tradicional pista italiana de Adria.

Foi seu primeiro compromisso como piloto da Kart Republic e também a primeira competição correndo com as cores da Oakberry na Europa e sob agenciamento da DManagement Sports, firma do empresário Dudu Massa.

Em evento que reuniu 66 kartistas na classe OK, Rafa andou entre os primeiros colocados desde as atividades da sexta-feira até a grande final no domingo. O atual campeão brasileiro começou sua jornada sexta-feira colocando o kart #202 em quarto no ranking classificatório, posto que garantiu a primeira fila em todas as baterias preliminares.

O piloto ORT terminou o primeiro dia do campeonato somando dois pontos depois de vencer uma das eliminatórias e terminar em segundo lugar a outra.

No sábado, Câmara venceu a primeira prova do dia e terminou na quarta posição a segunda. Ele finalizou a fase classificatória com seis pontos acumulados, resultado que rendeu a liderança no ranking antes da pré-final. Com isso, o pernambucano chegou para as provas decisivas no domingo como um dos principais postulantes ao título do WSK Champions Cup.

Alinhando seu kart na pole-position na primeira das duas baterias da pré-final, Rafa Câmara terminou na segunda colocação. Assim ficou com a terceira posição no grid para a prova decisiva.

Logo na largada, assumiu a vice-liderança. Depois de algumas voltas caiu para terceiro lugar, mas retomou a posição na 10ª das 20 voltas da final. O campeão brasileiro então trabalhou para reduzir a vantagem para o líder, que era superior a 1s. A duas voltas da bandeirada, conseguiu a ultrapassagem do título e levou seu kart em primeiro até a bandeirada.

Rafael Câmara Photo by: Manuela Nicoletti

Câmara celebrou a conquista e disse que já está pronto para manter o mesmo nível ao longo do ano

"Estou muito contente com esse título! Agradeço à equipe Kart Republic pelo equipamento muito bom desde os treinos e à ORT pelo apoio. Fico muito orgulhoso em estrear com vitória nesta temporada, que será muito importante para minha carreira. Foi apenas o primeiro evento do ano e temos ainda muitas corridas pela frente. Espero ser competitivo em todas elas".

Foi o segundo título de Rafael Câmara como piloto da ORT. No último mês de dezembro ele havia se sagrado campeão brasileiro no traçado de Birigui (SP), mesma pista que receberá pela primeira vez na história o Campeonato Mundial de Kart.

Câmara tem seu próximo compromisso no próximo fim de semana, no mesmo traçado de Adria onde levantou o troféu de campeão hoje. Ele corre a primeira das quatro etapas do WSK Super Masters Series.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

BAND prepara estreia ÉPICA para Fórmula 1 com COBERTURA que pode chegar a SEIS horas

PODCAST - Como congelamento de motores impacta mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.