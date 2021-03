Rafael Câmara nem teve muito tempo para comemorar a conquista do WSK Champions Cup no último domingo.

Nesta semana o pernambucano de 15 anos de idade e a equipe Kart Republic já voltaram o foco novamente para a pista italiana de Adria. O palco do título recém-conquistado é o mesmo da abertura do WSK Masters Series, evento de quatro etapas que reúne os 66 maiores nomes do kartismo mundial na classe OK.

Rafa acelera o kart #202 com as cores do Oak Racing Team a partir de quinta-feira.

Seu primeiro evento em 2021 foi impecável. Com o quarto melhor tempo na sessão classificatória, o bicampeão brasileiro venceu duas eliminatórias, foi segundo em uma e quarto em outra. Segundo na pré-final, largou de terceiro na final, vencida graças a uma ultrapassagem decisiva a duas voltas da bandeirada.

Esta temporada será decisiva para o piloto pernambucano, que já tem no currículo o vice-campeonato mundial de kart em 2019. Em 2021, o evento máximo do kartismo mundial acontece pela primeira vez na história no Brasil, na pista de Birigui, onde Rafa ergueu com autoridade o título brasileiro em dezembro do ano passado.

O WSK Masters Series é um evento de primeira linha do kart europeu, assim como o Champions Cup vencido pelo brasileiro. As principais forças do automobilismo mundial acompanham de perto esses eventos, para garimpar talentos para seus programas de desenvolvimento de pilotos. No pódio de domingo passado, por exemplo, Rafa Câmara foi acompanhado de um piloto do programa da Mercedes (o italiano Andrea Kimi Antonelli) e outro do programa da Red Bull (o britânico Arvid Lindblad).

Nesta quinta acontecem os treinos livres em Adria. Amanhã será realizado o quali e as primeiras eliminatórias. No sábado acontece mais uma rodada de eliminatórias, com a pré-final e a final no domingo.

“Começamos a temporada muito bem e vamos continuar trabalhando forte", disse Rafael Câmara. "Foi emocionante ouvir o hino brasileiro no pódio em minha estreia. O Masters Series é um campeonato de quatro etapas e vamos competir pensando no título”

WSK Masters Series – calendário

28.02 – Adria

14.03 – La Conca

28.03 – Sarno

25.04 – Lonato

