Em 1995, a McLaren fez história ao não apenas vencer as 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa, como também dominar a prova, colocando seus quatro carros entre os cinco primeiros. Para homenagear esse marco, que está completando 25 anos, a montadora divulgou nesta quinta uma edição especial do McLaren 720S Coupe.

Naquela edição da 24 Horas, a vitória ficou com o trio formado por JJ Letho, Masanori Sekiya e Yannick Dalmas. Entre os demais carros da McLaren que ficaram no Top 5, um deles contava com a presença de um brasileiro. Maurízio Sandro Sala, que dividiu o #24 com Mark Blundell e Ray Belim, terminou a prova em quarto lugar.

O modelo, que recebeu o nome de "720S Le Mans", será limitada, com apenas 50 unidades pelo mundo, e está disponível em duas cores: cinza e laranja. O carro vem equipado com um motor V8 de quatro litros, montado de forma longitudinal e atinge 710 cv de potência, fazendo de 0 a 100 km/h em apenas 2s9, atingindo uma velocidade máxima de 340 km/h.

A edição contará também com placas comemorativas da conquista. No desenho, além do logo do aniversário de 25 anos, a placa também terá o número de série do carro, que começará a partir de 298, o número de voltas dadas pela McLaren F1 GTR na prova.

Se interessou pela máquina e ficou afim de ser um dos 50 sortudos? Pois então se prepara para desembolsar uma bela grana: 255 mil libras, equivalente a cerca de R$ 1,7 milhão.

Confira imagens do McLaren 720S desenvolvido em homenagem à vitória da equipe em Le Mans:

Galeria Lista McLaren na edição 1995 das 24 Horas de Le Mans (HD) 1 / 10 Foto de: LAT Images McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 2 / 10 Foto de: McLaren McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 3 / 10 Foto de: McLaren McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 4 / 10 Foto de: McLaren McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 5 / 10 Foto de: McLaren McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 6 / 10 Foto de: McLaren McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 7 / 10 Foto de: McLaren McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 8 / 10 Foto de: McLaren McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 9 / 10 Foto de: McLaren McLaren 720S Edição Especial Le Mans (HD) 10 / 10 Foto de: McLaren

