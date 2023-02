Pipo Derani disputa centenária Le Mans no retorno da Cadillac

Carregar reprodutor de áudio

A Cadillac está de volta às 24 Horas de Le Mans. A icônica montadora norte-americana anunciou nesta segunda-feira (27) que disputará a principal prova de endurance do mundo, em junho, com três modelos Cadillac V-Series.R na categoria Hipercarros, em busca da vitória no geral na edição que marcará o centenário da prova.

Entre os pilotos que representarão a Cadillac está o brasileiro Pipo Derani, de 29 anos, que disputará sua oitava 24 Horas de Le Mans. Com as mudanças nos regulamentos deste ano, pela primeira vez, ele terá a oportunidade de correr a prova do FIA WEC com a mesma equipe que defende há cinco temporadas no IMSA WheatherTech Sportscar Championship, onde foi campeão em 2021: a Action Express Racing / Whelen Engineering.

Em Le Mans, Pipo vai dividir o #311 Whelen Engineering Cadillac V-Series.R com o britânico Alexander Sims e o sul-coreano Jack Aitken.

“Estou muito feliz por poder disputar as 24 Horas de Le Mans com a equipe que eu defendo o ano todo aqui nos Estados Unidos, que é algo que eu não podia fazer nos anos anteriores pela questão do regulamento”, comentou Derani

“Poder estar no grid este ano, com o regulamento permitindo que os carros corram ‘dos dois lados do oceano’, é muito bacana”, continuou o brasileiro, que teve sua primeira participação em Le Mans em 2015, quando ficou em quarto lugar na classe LMP2. O piloto também foi vice-campeão da prova, em 2017, na LMGTE Pro, defendendo a equipe de fábrica da Ford Chip Ganassi.

“Vai ser uma experiência nova, principalmente, porque nós nunca fizemos uma corrida no FIA WEC como equipe. Então, será um grande desafio, mas uma grande oportunidade de estar presente na edição centenária da prova”, destacou Derani, que nos dois últimos anos correu pela classe Hipercarros, a principal da disputa, e ficou em quarto lugar.

“Vamos fazer o nosso melhor para levar a Cadillac a um bom resultado neste seu retorno a Le Mans’, completou o brasileiro.

A montadora norte-americana disputou as 24 Horas de Le Mans pela primeira vez em 1950, mas desde 2002 não participava da corrida.

Disputada desde 1923, a prova completa 100 anos este ano e terá sua 91ª edição entre os dias 10 e 11 de junho. Apesar de anual, houve quatro corridas que foram canceladas ao longo da história: 1936 e 1968, por problemas políticos na França, e de 1940 a 1948, em virtude da Segunda Guerra Mundial.

