Jenson Button foi revelado como um dos pilotos para o Garage 56, que traz a NASCAR de volta às 24 Horas de Le Mans para sua corrida do centenário em junho.

O campeão mundial de Fórmula 1 de 2009 se juntará ao sete vezes campeão da NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson, e ao vencedor de Le Mans em 2010, Mike Rockenfeller.

“É muito especial estar aqui”, disse Button. “Sempre me considerei um piloto de corrida e busquei novos desafios desde minha carreira na F1. Para ir a Le Mans, estou muito animado em trabalhar com uma equipe de estrelas.

“[O acordo surgiu] por meio de Jimmie há muito tempo, eu estava perguntando a ele o que ele estava fazendo em 2023 porque ele não consegue ficar parado. Ele disse que esperava trazer a NASCAR para Le Mans, e então fui para um teste em Sebring, e tudo começou a partir daí. Observei e ouvi todas as informações e todos os passos que eles estavam dando. Estou ansioso por isso.”

Johnson acrescentou: “Quando Rick [Hendrick] ligou, não pude resistir à oportunidade. Tem sido um grande sonho meu tentar Le Mans com este grande grupo de pilotos e esta equipe, é realmente especial.

“O projeto e a intenção é levar a NASCAR para Le Mans, todos na França vão gostar de ouvir este carro rugindo nas retas.

“É uma grande honra representar a NASCAR e tenho uma grande história com as pessoas envolvidas. O carro é diferente de um veículo típico da NASCAR, então está em algum lugar entre um híbrido da NASCAR e um protótipo."

O garagem 56 é a entrada que o Automobile Club de l'Ouest reserva para a “tecnologia de amanhã e além” de máquinas inovadoras.

É uma versão modificada do Next Gen Chevrolet Camaro ZL1, sendo uma colaboração da NASCAR, Hendrick Motorsports, Chevrolet, IMSA e Goodyear.

O projeto foi anunciado pela primeira vez em março do ano passado, com a estreia nas 24 Horas de Le Mans de 2023, uma homenagem ao fundador da NASCAR, Bill France Sr., que levou pela primeira vez os stock cars à corrida há quase meio século.

O carro de teste inicial usado em agosto em Road Atlanta, que foi construído pela equipe da IMSA, Action Express Racing, foi substituído pelo carro da Hendrick que está rodando desde novembro, com chassi, motor, suspensão e carroceria revisados.

Todos os três pilotos testarão o carro na pista de Daytona nesta terça-feira. Jeff Gordon, que era esperado para fazer parte do programa, disse que estava "bem" com a decisão de não se envolver.

