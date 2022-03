Carregar reprodutor de áudio

Em evento realizado em Losail, no Catar, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Joan Mir, se juntaram a Cafu, capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira, para um passeio de moto do circuito da cidade até o estádio onde será disputada a final da Copa do Mundo.

O encontro serviu para promover o início da temporada da MotoGP, que ocorre no fim de semana.

"Foi uma experiência muito interessante, visitar o circuito, percorrer a cidade, observar toda estrutura praticamente finalizada para receber a Copa e depois entrar com a moto dentro do estádio onde saberemos em dezembro quem será o campeão do mundo em 2022. Obviamente espero que seja o Brasil", comentou Cafu.

Em 2021, Cafu também participou de uma ação que promoveu a Copa do Mundo do Catar, desta vez com os pilotos da F1 e ao lado de outros astros do futebol.

