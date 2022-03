Carregar reprodutor de áudio

Brad Binder, da KTM, liderou a equilibrada primeira sessão de treinos da MotoGP 2022 para a etapa do Catar, enquanto o atual vice-campeão, Francesco Bagnaia, caiu no final. Ao contrário dos anos anteriores, não houve testes no Circuito Internacional de Losail antes da abertura do campeonato deste fim de semana.

Com o TL1 sendo realizado à luz do dia, as atividades foram em grande parte um exercício de limpeza da pista – embora os tempos de volta tenham sido sólidos para as condições.

Logo no começo, o estreante da RNF Racing, Darryn Binder – que veio da Moto3 – teve problemas, quando sua Yamaha de 2021 quebrou e ficou se arrastando pelo chão.

Aleix Espargaró, da Aprilia, liderou as primeiras voltas com 1:56.225, e melhorou a marca quando a sessão chegou aos 10 minutos - 1:55.378

O tempo permaneceria como referência até os oito minutos finais, quando o campeão de 2020, Joan Mir, chegou ao topo com pneus duros - 1:53.371.

Isso seria superado pelo companheiro de Suzuki, Álex Rins, alguns minutos depois, com o espanhol optando por usar novos pneus macios dianteiros e traseiros.

O tricampeão da MotoGP foi à ponta com 1:55.278, e melhorou em 0s001 na volta seguinte.

Isso não seria problema para um grupo de pilotos equipados com borracha nova - embora apenas Rins permanecesse nos macios. Marc Márquez, da Honda, assumiu o primeiro lugar, antes de ser imediatamente deposto por Takaaki Nakagami, da LCR.

No entanto, principais honras no TL1 foram para Binder, que terminou a primeira sessão de 45 minutos de 2022 no topo com 1:54.851 em um pneu traseiro médio – 0s056 à frente de Nakagami.

Rins fechou o top 3, enquanto Pol Espargaró saltou à frente do companheiro de equipe Márquez.

O melhor da Yamaha foi Franco Morbidelli, em sexto 1:55,294., enquanto o parceiro de garagem e atual campeão, Fabio Quartararo, ficou em 11º – 0s749 abaixo do ritmo.

A Ducati fez o primeiro anúncio bombástico de 2022 quando foi revelado na quinta-feira pelo Motorsport.com que seus pilotos de fábrica Jack Miller e Bagnaia voltaram para um motor atualizado de 2021 para o resto da nova temporada.

No início da sexta-feira, o chefe da equipe, Davide Tardozzi, refutou as alegações de que o italiano havia danificado o motor de 2022, observando que a especificação atualizada de 2021 era simplesmente mais adequada ao seu estilo.

Bagnaia sofreu um estranho acidente frontal na curva 6 a cinco minutos do final, deixando-o em 18º atrás de Johann Zarco, da Pramac, Andrea Dovizioso, da RNF, e da Aprilia de Maverick Viñales.

Classificação final do TL1 do GP do Catar:

