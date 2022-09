Carregar reprodutor de áudio

O grid da MotoGP ganhou sua última peça nesta sexta-feira, após a KTM confirmar a promoção de Augusto Fernández na GasGas, que chega à categoria-rainha junto com a Tech3. Assim, conhecemos a identidade de todos os 22 pilotos que disputarão o principal título da motovelocidade mundial no próximo ano.

O paddock terá grandes mudanças em relação a 2022, com o principal deles sendo a ausência da Suzuki, que anunciou sua saída da categoria no fim deste ano. Por isso, sua dupla precisou buscar uma nova casa, encontrando a saída na Honda. Enquanto Joan Mir vai para a equipe oficial ao lado de Marc Márquez, Álex Rins vai para a LCR, fazendo dupla com Takaaki Nakagami.

Já a Yamaha passará a ser a única montadora com apenas duas motos no grid, as de sua equipe oficial, que manterá Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Já a RNF deixará a montadora japonesa para ser satélite da Aprilia, contando com Miguel Oliveira e Raúl Fernandez, enquanto a equipe oficial manterá Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

Das cinco equipes oficiais (Honda, Yamaha, KTM, Aprilia e Ducati), outras duas terão novidades em suas duplas além da Honda: na Ducati, sai Jack Miller para a entrada de Enea Bastianini, enquanto o australiano passa a ocupar uma das vagas da KTM, no lugar de Oliveira.

Confira abaixo como ficou o grid da MotoGP para 2023:

Equipe Pilotos da temporada 2023 Repsol Honda Team Marc Márquez Joan Mir Monster Energy Yamaha MotoGP Fabio Quartararo Franco Morbidelli Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia Enea Bastianini Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder Jack Miller Aprilia Racing Aleix Espargaró Maverick Viñales RNF Aprilia MotoGP Team Miguel Oliveira Raúl Fernandez Prima Pramac Racing Ducati Johann Zarco Jorge Martín Team LCR Honda Alex Rins Takaaki Nakagami GasGas Factory Racing KTM Pol Espargaró Augusto Fernández Mooney VR46 Ducati Racing Team

Luca Marini Marco Bezzecchi Gresini Ducati Racing

Alex Márquez Fabio Di Giannantonio

